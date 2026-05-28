Declaró el detenido por la desaparición de Agostina: dijo que que ella nunca estuvo en su casa

Claudio Barrelier (33), el único detenido por la desaparición de Agostina Madeleine Vega (14) , quien es intensamente buscada desde el sábado pasado en Córdoba, declaró este jueves por más de dos horas ante el fiscal de la causa y reiteró su inocencia .

La indagatoria se llevó a cabo en la sede de Tribunales 2, de Córdoba Capital, y estuvo a cargo del fiscal de Instrucción Raúl Garzón. Mientras que el acusado -que seguirá alojado en el penal de Bouwer- estuvo asistido por el abogado particular Jorge Sánchez del Bianco.

" Ratificó que Agostina nunca estuvo en su domicilio ", dijo el abogado defensor al término de la audiencia y destacó que el detenido mantuvo su postura de inocencia y contó que la chica se habría ido a bordo de un auto rojo.

En su descargo, el acusado también se refirió a un video que se viralizó y en el que se ve a una chica ingresando a su cas a la noche del sábado, cuando se produjo la desaparición de Agostina. "Sostiene que la criatura que entra al domicilio es su hija ", señaló Del Bianco.

El abogado explicó que Barrelier pudo ver las imágenes en una de las pantallas de la sala de visitas de Bouwer y reconoció que es él quien aparece en los registros de las cámaras de seguridad. Sin embargo, afirmó que la menor que se observa bajando de un remís no es Agostina, sino su propia hija de 11 años.

Durante la extensa audiencia, el imputado aportó detalles sobre lo que hizo esa noche: “Aclaró que con su hija fueron a comprar cigarrillos y una gaseosa a la vuelta de su casa”, indicó Sánchez del Bianco, que remarcó que su cliente dio precisiones del horario -entre las 22 y las 22:30 del sábado- y de las personas que lo atendieron en el comercio.

Respecto al encuentro con la adolescente desaparecida, Barrelier contó que se vio con ella porque Melisa Heredia -la madre de la menor con la que él había tenido una relación- le había facilitado su contacto para que la asistiera en caso de tener algún inconveniente.

Según su declaración ante el fiscal Garzón, el acusado vio cuando Agostina se subía a un auto de color rojo, pero advirtió que no conoce a la persona que conducía ni hacia dónde se dirigían.

En diálogo con Clarín , Sánchez del Bianco remarcó que Barrelier nunca ocultó haber estado con la menor y detalló que cuando la madre le escribió a la 1 del domingo, él le confirmó el encuentro y le dijo que Agostina le había pedido que la acompañara porque debía encontrarse con un amigo.

Y añadió que ese mismo día ya había conversado con Heredia y que ella misma le había mencionado que su hija tenía previsto reunirse con un joven.

Además de haber mantenido una relación sentimental, Barrelier solía coincidir con Heredia en eventos deportivos de la zona, y en ese contexto se habría acordado que la adolescente tuviera su contacto.

Por su parte, el fiscal Garzón se retiró de los tribunales sin brindar detalles del contenido de la declaración del acusado, aunque confirmó que la misma fue extensa: "Se ha recibido declaración del imputado. Duró algunas horas. No puedo decirles qué declaró".

Respecto de la investigación, el instructor judicial dijo que "el epicentro (de la búsqueda) sigue siendo Córdoba" , aunque siguen pistas en todo el país.

Más temprano, Carlos Nayi, el abogado de la madre de la chica desaparecida, dijo que "de acuerdo a la prueba, Agostina estaría en Córdoba" y !hasta ahora, con cauto optimismo, estaría con vida".

Ariel, el remisero que llevó a Agostina hasta el lugar donde ella se encontró con Barrelier , contó cómo fueron los últimos minutos antes de la desaparición de la adolescente.

El testigo relató que estacionó sobre la calle Fragueiro, a 20 metros de la esquina con Campillo, y se frenó sobre la mano izquierda. Enfrente se encontraba un joven, con una campera oscura y capucha o gorro.

"Me dio la sensación de que me ocultaba la cara", dijo el chofer y agregó que esta persona cruzó la calle para encontrarse con Agostina y pagar el viaje. "Lo que me pareció sospechoso es que no me miraba a la cara. Se puso de costado, se apoyó entre las dos puertas del auto sobre su hombro derecho y me hablaba de costado. Yo me giré y le vi la cara, pero estaba todo encapuchado", añadió.

Por último, recordó que cuando le relató lo sucedido a la madre de la chica y le describió a ese joven, la mujer se dio cuenta "de inmediato" de quién se trataba.

En tanto, este jueves después de las 18 los familiares de la adolescente desaparecida encabezaron una nueva marcha con pancartas y banderas por las calles de su barrio para pedir por su aparición con vida.

Miguel, el abuelo de Agostina, manifestó que hay nuevas pistas y que cree que el detenido no actuó solo, sino que contó con al menos un cómplice. También afirmó que es "totalmente mentira" lo que declaró el acusado.

Fuente: Clarín