De qué lado se usa la escarapela en los actos escolares

El Día de la Escarapela se celebra cada 18 de mayo en la Argentina. Se trata de una fecha dedicada a uno de los emblemas más representativos del país, que, a pesar de no ser considerado un símbolo patrio como el himno nacional, la bandera o el escudo, es un elemento muy popular en la cultura.

La jornada recuerda su creación por parte de Manuel Belgrano , quien lanzó un pedido especial al Primer Triunvirato en 1812. La propuesta deseaba crear un elemento distintivo para las tropas , pero con el tiempo se convirtió en un s ímbolo de identidad nacional que suele aparecer en escuelas, actos oficiales y celebraciones patrias relacionadas con la historia argentina.

En la actualidad, la escarapela argentin a es reconocida por sus colores celeste y blanco, aunque algunas versiones incorporan pequeños detalles amarillos en referencia al sol de la bandera nacional . Existen distintos formatos y materiales como moños, cintas, listones, cucardas de tela, goma eva o metal son algunas de las opciones más habituales.

El uso más tradicional de la escarapela argentina consiste en colocarla sobre el lado izquierdo del pecho, cerca del corazón . Se trata de una ubicación no casual, que responde a una costumbre simbólica vinculada al sentimiento patriótico y al respeto por los emblemas nacionales . En actos escolares, ceremonias oficiales y celebraciones vinculadas a fechas históricas, es frecuente que estudiantes, docentes, funcionarios y ciudadanos la lleven de esa manera.

A pesar de que no existe una ley nacional o escrito oficial que determine de manera obligatoria el sitio exacto en el que debe colocarse, la costumbre popular sugiere esta manera, como una una forma de expresar compromiso e identificación con la historia y los valores nacionales .

Los colores son importantes y deben ser respetados. El celeste y blanco remiten directamente a la bandera argentina, a pesar de que esta fue elaborada días más tarde que la escarapela. Se cree que los tonos hacían referencia al cielo o bien a la Inmaculada Concepción de la Virgen .

Con el correr de los años también surgieron distintos estilos y diseños. Algunas personas optan por modelos clásicos realizados en cinta , mientras que otras eligen versiones artesanales más modernas elaboradas en tela, porcelana fría o materiales reciclados .

El Día de la Escarapela es una de las jornadas principales en las que se lleva este distintivo nacional. Durante este día suelen realizarse actos escolares, homenajes y actividades educativas relacionadas con la historia argentina y la importancia de los símbolos patrios. Al tratarse del inicio de la Semana de Mayo , es el punto de partida para días de gran relevancia histórica.

Se trata del período que va desde el 18 de mayo y culmina el 25 de mayo . Esta última fecha conmemora la Revolución de Mayo de 1810 y la conformación del Primer Gobierno Patrio , uno de los acontecimientos más importantes de la historia nacional.

Otra jornada clave en la que se lleva la escarapela es el 20 de junio, Día de la Bandera , fecha en la que se recuerda el fallecimiento de Manuel Belgrano , creador de la insignia nacional. El 9 de julio es otra de las fechas en las que se ve a los argentinos vistiendo este símbolo, al celebrar el Día de la Independencia argentina y la declaración realizada en Tucumán en 1816.

Fuente: La Nación