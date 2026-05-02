¿De PASO a PAS? El Gobierno evalúa alternativas frente a la resistencia de sus aliados a eliminar las primarias en 2027

La intención del gobierno de Javier Milei de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ( PASO ) de cara a la competencia de 2027, una modificación que incluyó en su ambicioso proyecto de reforma de la ley electoral , se topó con la resistencia de los aliados del oficialismo en el Congreso.

Por lo tanto, en la cúpula de la Casa Rosada comenzaron a evaluar la posibilidad de abrir una negociación con los socios de Pro, la UCR o los gobernadores peronistas que tomaron distancia del kirchnerismo, como Osvaldo Jaldo (Tucumán) o Raúl Jalil (Catamarca), para discutir alternativas a la propuesta para suprimir las primarias. Una de las opciones en danza sería quitar la obligatoriedad de los comicios, con un esquema optativo. Es decir, implementar un sistema de inscripción voluntario para que solo participen los ciudadanos que pretendan definir las candidaturas de los espacios que decidan dirimir sus internas en las urnas.

El proyecto oficial de reforma electoral impulsado por Milei, que incluye la ficha limpia, ingresó al Congreso por el Senado, donde la mayoría de la UCR y casi todas las vertientes peronistas rechazan cancelar las primarias. Con ese panorama, el Gobierno no tiene chances de reunir 37 votos afirmativos en la Cámara alta, la mayoría absoluta que establece la Constitución nacional para cambiar la ley electoral.

En el bloque de LLA que conduce Patricia Bullrich admiten que ya estudian distintas propuestas para destrabar el debate sobre las PASO. “Obviamente, hay distintas posiciones, pero no hay ninguna decisión tomada firme al respecto”, remarca uno de los senadores del oficialismo que sigue de cerca las tratativas. En Balcarce 50 también reconocen que se comenzó a contemplar la chance de habilitar una discusión sobre la modificación del sistema de primarias. “La suspensión no sería una condición sine qua non. Y eso nos abre posibilidades”, dicen fuentes oficiales.

En los últimos días, Jaldo, uno de los mandatarios provinciales que suelen cooperar con Milei en el Congreso, había cuestionado la pretensión de LLA de suprimir las PASO. Sugirió que el Presidente intentaba “hacerse un traje a medida en materia electoral”. No obstante, se mostró predispuesto a debatir cambios, como quitarles el financiamiento estatal o impedir que compitan los partidos que presenten una lista única.

Cuando presentó el proyecto de reforma electoral, el Ejecutivo sostuvo que las primarias fueron “un experimento fallido” que intentó impulsar “la falsa dicotomía de internas abiertas”. En un comunicado, pusieron énfasis en que “solo en 2023 le costaron a los argentinos $45.000 millones y no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante”. “De acá en adelante, las primarias vuelven a ser un asunto interno de los partidos, no del Estado. Los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los políticos”, indicaron.

En las últimas horas, el jefe del bloque de Pro en Diputados, Cristian Ritondo , dijo que el Gobierno había cometido “un error” , porque no buscó “consensos previos” en el Congreso sobre los ejes centrales de la reforma, como la eliminación de las PASO.

Además de eliminar las PASO, el Gobierno propuso modificar las reglas de financiamiento de los partidos políticos e incluir la denominada “Ficha limpia” para impedir que las personas condenadas en segunda instancia se postulen a cargos electivos. La reforma electoral que diseñó la administración de Milei también contempla cambios en el funcionamiento de la Boleta Única de Papel (BUP).

“Había que tener una discusión anterior, como lo hemos hecho otras veces. Yo estuve un año en el Consejo de Mayo y este tema [eliminar las PASO] no fue uno de los que salió”, remarcó Ritondo en diálogo con Radio Rivadavia.

Si bien defendió el uso de las primarias, le abrió la puerta a discutir modificaciones. De hecho, recordó que Pro ya presentó un proyecto que establece un proceso optativo.

“Eso reduce cualquier tipo de costo en más del 30 por ciento”, remarcó Ritondo.

Por su parte, el senador nacional Maximiliano Abad (UCR) promueve “la modernización” del sistema de las PASO para “garantizar la participación ciudadana y el control judicial”. “Es razonable exceptuar las PASO cuando existe lista única para evitar movilizaciones y gastos estériles. Sin embargo, reducir este debate al mero ‘ahorro fiscal’ es un error conceptual: la democracia no es un gasto administrativo, es una inversión en libertad”, puntualizó Abad.

En ese sentido, el dirigente bonaerense del radicalismo ratificó que está a favor de “modernizar las primarias o estructurar un nuevo sistema, siempre y cuando se aseguren competencia y transparencia”. “La ciudadanía debe seguir siendo la protagonista en la selección de candidaturas”, concluyó.

Fuente: La Nación