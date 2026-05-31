De “darle una medalla al perro” a “no sea cínico”: el tenso cruce entre el fiscal del caso Agostina y una exconcejal de Córdoba

Tras una alargada alocución, el fiscal Raúl Garzón , quien investiga la desaparición y muerte de Agostina Vega (14), intentaba explicar como había avanzado la investigación acerca de la búsqueda de la adolescente. Y entre los conceptos principales, dijo que el móvil del crimen "aún está por esclarecerse" y remarcó que la investigación "no ha terminado".

Pero, la conferencia que tenía su desarrollo en Tribunales II de Córdoba, tuvo una abrupta interrupción. El fiscal venía enumerando los logros del equipo investigativo y de los perros entrenados, que según su postura, eran los responsables de encontrar los restos de Agostina: “Yo le diría que hay que entregarle una medalla de distinción a ese perro que permitió en superficie una parte y bajo la superficie, con su olfato y la guía de los profesionales...”, afirmó.

"Les tendrían que dar una medalla", se enorgulleció; su alocución fue cortada en seco por la exconcejal, Laura Vilches quien cuestionó, de manera muy dura, el accionar policial y el desempeño de la Justicia tras una semana de búsqueda.

Vilches, quien asistió al lugar identificándose en su rol de periodista y referente feminista, denunció públicamente una presunta responsabilidad del Poder Judicial y también del Gobierno provincial. Durante su intervención, acusó de "inacción" a las autoridades encargadas de la búsqueda.

"Puede ahorrarse el cinismo, usted felicita a los canes. Denunciamos la responsabilidad de usted ante la Justicia. No sea cínico. Pare un poco porque es una payasada lo que está haciendo ", increpó Vilches a Garzón frente a una sala atiborrada de medios nacionales y periodistas. La dirigente de izquierda también criticó los comentarios del fiscal sobre el desempeño de los perros de búsqueda, calificándolos de "inapropiados".

Tras el frontal cruce, el tono del fiscal Garzón que venía muy altanero cambió rotundamente. Defendió el operativo y aseguró que el hallazgo en el predio de Ampliación Ferreyra fue fruto de una planificación técnica. "No se llegó por la casualidad; tengo que decir que esto es una labor científica ", respondió el funcionario.

Luego del cruce con Vilchez, Garzón remarcó que durante todo el proceso se mantuvo el "pleno respeto" a las figuras presentes, incluyendo al abogado de Agostina que interviene en la causa. El fiscal sostuvo que las respuestas brindadas se ajustaban a los interrogantes periodísticos sobre el avance de la investigación. Pero, esto último lo dijo en un tono muy diferente al que encaró toda la conferencia de prensa.

Fuente: Clarín