Daza respaldó a Caputo y apuntó contra Cavallo: “Le faltó flexibilidad, humildad y sabiduría para sostener la convertibilidad”

José Luis Daza , viceministro de Economía, cruzó a Domingo Cavallo tras las críticas del exfuncionario menemista a Luis Caputo y a la política económica del Gobierno. “ Las palabras de Cavallo dicen más de él que de Toto ”, escribió Daza en su cuenta de X.

En una entrevista que brindó este martes, Cavallo marcó críticas al plan económico del Gobierno. Pero también señaló puntualmente a Caputo. “Es un trader. No tiene ninguna teoría, enfoca por un lado y, si no sale, va por el otro ”, afirmó el exfuncionario del menemismo.

En un largo texto publicado en X, Daza se encargó de defender la labor de Caputo y de contraponer con el historial de Cavallo. “He tenido la suerte de trabajar e interactuar con varios de los macroeconomistas y policymakers más importantes del mundo, entre ellos varios premios Nobel. Toto destaca en ese grupo por su brillantez , su capacidad analítica y su habilidad para absorber y procesar información", aseguró.

Además, respondió al señalamiento realizado respecto a su presunto cambio de caminos para alcanzar sus objetivos, según lo establecido por el exfuncionario. El segundo de la cartera económica indicó que quien también formó parte del gobierno de Mauricio Macri “tiene la habilidad e inteligencia para corregir el rumbo cuando es necesario” .

‼️"CAPUTO ES UN TRADER. NO TIENE NINGUNA TEORÍA, ENFOCA POR UN LADO Y, SI NO SALE, VA POR EL OTRO" @domingocavallo en #MMD con @maximmontenegro Entrevista completa por acá👇 https://t.co/h0TGMtI18n pic.twitter.com/VtO2AoV7cU

“Quizás porque al propio Cavallo le faltaron la flexibilidad, humildad y la sabiduría para sostener el plan de convertibilidad, que terminó del modo catastrófico que todos conocemos. Tal vez fue la falta de un marco teórico adecuado”, planteó.

En contraposición a ese fracaso que marcó del funcionario del gobierno de Carlos Menem, recalcó los aciertos de la actual gestión. “Los logros de Toto como líder del programa económico argentino hablan por sí solos, y hoy son reconocidos en los más altos niveles institucionales del mundo”, aseguró.

En ese sentido, brindo detalles respecto a las recientes reuniones que tuvo el equipo económico de la Argentina con funcionarios del FMI y del Banco Mundial . “Lo señalaron como uno de los ministros de Economía más exitosos del momento , por haber sacado a la Argentina del borde del colapso con un programa sofisticado, ambicioso y bien ejecutado”, afirmó.

Previamente, el propio Caputo había salido a responderle a Cavallo en X. “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note” , escribió. “Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque”, aseveró.

En ese mismo sentido, aseguró que, por respeto, no cuenta los “disparates” que Cavallo le sugirió en los dos primeros meses de mandato de La Libertad Avanza ni los “horrores de pronóstico” que realizó. Además, abonó una faceta señalada también por el Presidente: “Has hecho un culto de violar la propiedad privada , generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy”, afirmó.

También Javier Milei se refirió al exministro de Economía. Señaló que el modelo de Cavallo “contiene expropiaciones masivas”. Y agregó, para darle cierre a esa publicación: “Décadas de violación sistemática a la propiedad privada” .

Fuente: La Nación