Darío Sztajnszrajber: “La filosofía sirve para cuestionar por qué todo tiene que servir siempre”

El interrogante sobre la utilidad de la filosofía atraviesa la trayectoria del pensador Darío Sztajnszrajber desde sus inicios académicos hasta la actualidad. En una entrevista para LA NACION , el autor de ¿Para qué sirve la filosofía? explica el título de su libro y por qué surge esta pregunta.

En este sentido sostuvo: “De algún modo esa pregunta no la respondo en el libro, sino que con lo que me quedo es si la filosofía sirve para algo, para cuestionar por qué todo tiene que servir siempre ”.

“La utilidad se ha vuelto un valor supremático. Cuando en realidad es un valor, es una de las maneras en que nos relacionamos con las cosas” , sumó

Asimismo agregó: “Si algo hace la filosofía es descentrar ese lugar así medio omnipotente y me permite, de algún modo, recuperar un elemento más terapéutico de la filosofía, pero terapéutico en un sentido amplio ”.

“Yo creo que la filosofía le añade a la existencia como otra vertiente. Entonces, permite que nuestra existencia , además de su ejecución absolutamente atravesada por el principio de la utilidad, pueda abrirse a otras perspectivas, más sensibles, más críticas, más contradictorias, más humanas”, subrayó.

En este contexto, Sztajnszrajber remarcó que existe algo humano que tiene que ver con que cualquier acción, cualquier práctica que realice el individuo, también puede observarse desde afuera y tomar distancia para pensar la acción. “Ese momento, ese movimiento donde el ser humano se distancia de sí mismo y se ve a sí mismo actuando, para mí da origen a la filosofía . Te coloca en otro lugar frente a las cosas que haces”, sostuvo.

El especialista propuso una ruptura de la idea de que toda práctica humana debe generar un rendimiento inmediato. “A mí me parece absolutamente importante que podamos hacer cosas que no estén permanentemente delineadas por el principio de la utilidad. La vida me parece demasiado corta como para que todo tenga que rendir ”, destacó.

“Hay algo en ese rendimiento, rendimiento como rentabilidad, donde cada paso que damos tenemos que aprovecharlo , generar una ganancia, que nos produzca algún tipo, viste, de, no sé, de acumulación. Y me parece que esa es una manera de pensar la vida, tampoco la juzgo, digo, a mí es una manera que no me, no me interpela”, sumó.

Según el especialista, el ejercicio intelectual invita a cuestionar los lugares comunes y a buscar perspectivas más sensibles y críticas frente a una realidad previsible: “La utilidad, la planificación, un determinado tipo de ser humano más asociado al mundo de lo productivo, cuando pensamos la felicidad o el amor en esos términos, hay algo que se pierde ”.

Fuente: La Nación