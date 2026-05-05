¿Cuántos dólares en efectivo gastó Manuel Adorni? Los números que están bajo la lupa de la justicia

¿Cuánto dinero movió en efectivo Manuel Adorni? El número que se acumula en el expediente pena l supera los 349.000 dólares. No es la única cifra bajo investigación: el jefe de Gabinete tiene deudas por 335.000 dólares. La pregunta que subyace en la causa es si puede justificar la tenencia de divisas y su posterior aplicación a inmuebles, viajes al exterior, hotelería, refacción de una de las viviendas. Hasta el momento, el fiscal Gerardo Pollicita no cuenta con la documentación respaldatoria . El funcionario dice que todo está declarado y justificado.

La fiscalía hace cuentas. Suma gastos, viajes, dinero aplicado a la compra de inmuebles, y en las últimas tres semanas esos cálculos se modificaron.

En este expediente se busca determinar si los gastos realizados por Manuel Adorni se condicen con sus ingresos como funcionario público y con lo declarado ante la Oficina Anticorrupción (OA) en concepto de su patrimonio.

Para determinar cualquier posible inconsistencia entre sus ingresos y egresos, el fiscal Pollicita dio intervención a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) -dependiente de la Procuración General de la Nación-. Está instancia es necesaria para resolver si se firmará un requerimiento de justificación.

Mientras ese informe se confecciona, el representante del Ministerio Público tiene en cuenta todos los números que despiertan sospechas en el marco de la investigación.

Respecto a las propiedades adquiridas, tanto la de Indio Cuá en el barrio privado de Exaltación de la Cruz como el departamento de la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, hay aplicación de dinero en efectivo.

En el primer caso, Manuel Adorni y Bettina Angeletti aportaron 20.000 dólares de su patrimonio que, sumado al préstamo en efectivo que le realizaron Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio por 100.000 dólares, les permitió comprar la casa de Indio Cuá.

Hay que considerar que de ese dinero prestado, el Jefe de Gabinete ya devolvió 30.000 más el 11% de interés.

Alrededor de la casa del barrio privado se suma otro número reciente: los 245.000 dólares que Matías Tabar, el responsable de refaccionar la vivienda, dijo que el funcionario el abonó en diversos tramos, pero en dólares y en efectivo, “sin ninguna factura a su nombre”.

Es decir, la casa del country de Exaltación de la Cruz, habría representado pagos por 295.000 dólares (la compra, la devolución de parte del préstamo y las refacciones).

El departamento del barrio de Caballito se escrituró en 230.000 dólares. De ese valor, el matrimonio Adorni - Angeletti, aportó 30.000 dólares y la diferencia se realizó por intermedio de u na hipoteca privada sin intereses y a cancelar en noviembre de este año.

Entonces, en lo que a propiedades concierne, Manuel Adorni ya movió en efectivo un total de 325.000 dólares.

La lista de gastos es más amplia. El viaje a Punta del Este (sólo el tramo de ida) tuvo un costo de 4.800 dólares , en un vuelo privado y que fue abonado por el funcionario.

Se deben sumar, los 5.140 dólares con los que se cubrieron los gastos de la pareja del funcionario en su viaje de regreso de Nueva York a Buenos Aires, un pago que se realizó constan en la causa penal, en efectivo.

También en materia de viajes, el Jefe de Gabinete tiene otros pagos realizados en efectivo y en dólares: los 5.800 que pagó para realizar el viaje familiar a Aruba el 29 de diciembre de 2024 y los 8.900 que gastó para cubrir los gastos de hotelería e n dicho destino.

Estos ítems suman un total de 24.640 dólares.

Si se suman a la cuenta anterior, arroja un movimiento de divisas en efectivo de 349.640 dólares.

A eso habría que sumarle los 9.104.769,97 pesos que , tal como publico Santiago Fioriti en Clarín, el jefe de Gabinete y su familia gastaron en un "escapada" al hotel Llao Llao de Bariloche en junio de 2024. Según el cambio de ese momento, la erogación fue equivalente a unos 7.000 dólares. Así, la cuenta provisoria de gastos contabilizados hasta el momento es de 356.640 dólares billete.

Por ahora, el Ministerio Público no cuenta con “las transferencias bancarias que respalden esos movimientos de divisas, se profundiza la investigación” señalaron fuentes judiciales a este diario.

Por ese motivo, con el fin de ​fiscalizar movimientos financieros y divisas y remesas de fondos, se solicitó a empresas como Western Union, Correo Argentino y Magui Express que informen sobre giros de dinero o remesas realizadas por los involucrados desde enero de 2022.

La fiscalía está reconstruyendo las operaciones cambiarias que podría haber hecho Adorni: se libró un oficio al Banco Central para que detalle cualquier compra o venta de moneda extranjera realizada por Adorni y Bettina Angeletti.

El pedido incluye oficios a entidades financieras sobre cajas de seguridad y custodia de valores. Al ​Banco Galicia se pidió que identifique autorizados, registros de ingresos/egresos y filmaciones de cámaras de seguridad de las cajas de titularidad de Angeletti y las vinculadas a Adorni.

La última declaración ante la Oficina Anticorrupción exponen la tenencia de 42.500 dólares, que al tipo de cambio oficial se volcaron en un equivalente en pesos por 43.732.500. A eso se debe sumar una caja de ahorro en Estados Unidos con 6.220,23 dólares . En moneda nacional representan 6.400.616,67 pesos. La fortuna de Adorni asciende a 107.894.833,66 pesos.

Consignó ante la OA la hipoteca privada con Graciela Molina y Victoria Cancio (madre e hija) que l e prestaron en efectivo 100.000 dólares en noviembre de 2025 para comprar la casa del barrio privado de Indio Cuá. A ese dinero el matrimonio Adorni-Angeletti sumó 20.000 dólares para concretar la operación que certificó la escribana Adriana Nechevenko.

Las deudas son otro puntos de estudio: en noviembre debe devolver a Molina y Cancio 70.000 dólares (con el interés del 11%), a las jubiladas que garantizaron la hipoteca privada para comprar el departamento de Miró 500 debe pagarles 200.000 dólares y, ahora, en función de la declaración testimonial de Pablo Feijoo (quien le vendió este último inmueble), el jefe de Gabinete le adeuda 65.000 dólares en efectivo por refacciones en la vivienda de Caballito. Todo suma 335.000 dólares, sólo en deudas.

La pregunta que subyace es “¿de dónde obtuvo Adorni los dólares que utilizó para pagar gastos en efectivo?”. Es justamente, lo que busca responder la fiscalía a través de una serie de medidas de prueba.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín