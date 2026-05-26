Cuadernos de las coimas: la expareja de Centeno dijo que fue testaferro del chofer y que Baratta “hizo desparecer” anotaciones

Hilda Horovitz , expareja del autor de los cuadernos de las coimas , Oscar Centeno , sostuvo al declarar como testigo en el juicio oral que vio las anotaciones. Dijo, además, que fue “testaferro” del chofer -con quien convivió durante una década- y que el exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta , acusado como uno de los recaudadores de los pagos, “hizo desaparecer” escritos y anotaciones de Centeno.

“¿Vio los cuadernos?”, le preguntó la fiscal Fabiana León. “ Sí, cuando junté los papeles que le di a Miriam Quiroga ”, contestó, en alusión a la exsecretaria de Néstor Kirchner.

“ Quiroga se los dio a Baratta y los hizo desaparecer, los quemó, los tiró, no sé qué hizo con esos papeles ”, dijo Horovitz al comienzo de su declaración, aunque luego aclaró que se enteró de esto último por chats de Baratta que vio en publicaciones periodísticas.

Horovitz se refería a los cuadernos de las coimas que dispararon la investigación del caso, pero también a “papeles, libretas y carpetas” en general que Centeno guardaba en un ropero de su casa, según describió la mujer.

“Él siempre anotó todo. Cuando le compraba zapatillas a los hijos, un pantalón o lo que fuera, cuando iba a cargar nafta”, relató. Respecto de los cuadernos en particular, y en línea con lo que había declarado durante la instrucción, la mujer dijo que Centeno los escribió “por si lo dejaban sin trabajo”, aunque afirmó que nunca presenció el acto de la escritura.

“Todo tiene que ver con todo”, repitió en distintos tramos, sin ahondar en la idea.

Horovitz ratificó que ella ofició durante un tiempo como uno de los “testaferros” del chofer Centeno, con quien, pese a convivir durante tanto tiempo, mantenía una “mala relación”.

“Él usó mucho mi nombre para hacer cosas”, dijo. Recordó que el hombre solía quejarse por las “migajas” que le daba Baratta, de quien era chofer, pero describió que también compró autos, departamentos y dos casas, una de ellas en la provincia de Salta.

“Te compraste el departamento, autos, la casa de Olivos que la hiciste a nueva”, le decía Horovitz a Centeno para intentar acallar sus protestas, según recordó hoy ante los jueces del Tribunal Oral Federal 7, a cargo del juicio en el que se juzga una red de sobornos durante a gestión de Cristina Kirchner.

Horovitz relató que vivió cerca de un año en una casa que le facilitó Centeno, en Ezeiza, -“me armó todo un departamento en Ezeiza”, dijo-, pero como se sentía sola y debía viajar muchas horas para ir a trabajar, le pidió que le consiguiera algo en la capital. “Me costó, pero me lo consiguió”, sostuvo.

También sostuvo que el chofer le gestionó, a través de Baratta, un trabajo en la Secretaría de Energía, en 2011, del que la echaron luego de formular en 2017 una denuncia en la causa de Gas Natural Licuado, que luego formaría parte del universo judicial de cuadernos.

Fuente: La Nación