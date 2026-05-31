¿Cristina en la Casa Rosada? Un intendente hizo una proyección en San José 1111

La militancia kirchnerista proyectó el sábado por la noche una imagen de la Casa Rosada sobre la fachada del edificio ubicado en San José 1111, donde reside la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner y cumple la detención domiciliaria.

La sorpresiva y provocadora puesta en escena ocurrió al cumplirse un año de la resolución judicial que ordenó su arresto domiciliario con tobillera electrónica .

Esa medida dio inicio a la ejecución de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por defraudación al Estado en la causa Vialidad , tras comprobarse el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez .

La iniciativa visual fue organizada y liderada por el intendente de Hurlingham, Damián Selci , quien movilizó vecinos bonaerenses para brindar mensajes de apoyo y realizar una suelta de globos en la vía pública.

“De Hurlingham a San José. De San José a la Rosada. Una inmensa demostración de amor y lealtad ”, celebró el jefe comunal a través de un mensaje en su cuenta X .

En las imágenes compartidas por Selci en la red social se distinguen pancartas con consignas que exigen la absolución de la exmandataria, tales como “Cristina libre” , “Queremos a Cristina” y “Cristina inocente” .

Tal como informó LA NACION , La Cámara Federal de Casación confirmó definitivamente la ejecución de bienes de la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia en la causa en la que la exmandataria está presa cumpliendo una condena de seis años de prisión por corrupción.

Esto es así porque la Casación rechazó su recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia revise la decisión de decomisar sus bienes. Con el recurso rechazado, el fallo de decomiso queda en condiciones de ser ejecutado de inmediato.

Sin embargo, Cristina Kirchner puede aún recurrir a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso directo, de queja, aunque difícilmente prospere. La presentación del recurso de queja no suspende la ejecución de sus bienes.

Además de seis años de prisión, la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad implica el decomiso de bienes por unos 685.000 millones de pesos, por los que deben responder solidariamente todos los condenados.

Pero, entre ellos, la única que tiene bienes cuantiosos es Cristina Kirchner y sus hijos, pues los activos de Lázaro Báez fueron rematados en la quiebra de Austral Construcciones y en la otra condena que tiene por lavado de dinero, en la causa de la Ruta del Dinero K.

Fuente: La Nación