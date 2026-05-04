Crimen en un cotillón: analizan el vínculo entre el acusado y la víctima y la causa podría agravarse

A menos de una semana del brutal crimen de Paula Lastiris en un cotillón de la ciudad de La Plata, la causa dio un giro inesperado. Los investigadores descartaron el móvil económico y ahora analizan si existieron malos tratos previos del acusado hacia la víctima, lo que podría cambiar la carátula a femicidio.

Si bien en un principio se habló de un conflicto por el alquiler del local, la aparición de episodios de violencia hacia Lastiris cambiarían el foco de la investigación que lleva adelante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Fiscalía N° 17.

Mientras tanto, el sospechoso permanece detenido y hasta ahora se negó a declarar ante la Justicia.

En las primeras horas de la investigación, se barajó la posibilidad de un conflicto por el pago del alquiler como detonante del crimen. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que la víctima y su pareja estaban al día con los pagos y que el propietario del local ni siquiera se había presentado a cobrar el alquiler correspondiente al 10 de abril, por lo que ya fue descartado el móvil económico.

Así, el caso quedó sin un móvil claro y la atención se centró en el vínculo personal y los antecedentes de violencia.

Actualmente, el expediente está caratulado como homicidio, pero la fiscal no descarta cambiar la figura a femicidio, lo que implicaría un agravante y la posibilidad de prisión perpetua en caso de condena.

Todavía restan los resultados del informe final de la autopsia , que determinará la mecánica de las heridas, y las pericias psicológicas y psiquiátricas al acusado. Estos elementos serán clave para definir el rumbo de la causa.

El juez de Garantías Pablo Nicolás Raele avaló el pedido de la fiscal y convirtió la aprehensión del sospechoso en detención formal.

Al momento de ser indagado, L.O.A. optó por no declarar , siguiendo el consejo de su abogado.

La eventual recalificación a femicidio deberá ser convalidada por el Juzgado de Garantías en turno, que controla la legalidad de las medidas durante la investigación. Si el planteo es aceptado, el acusado quedará formalmente imputado por femicidio; de lo contrario, podría mantenerse la figura de homicidio agravado.

El hecho ocurrió en un negocio ubicado en calle 37 entre 9 y 10 el miércoles pasado. Lastiris fue baleada dentro del cotillón y, aunque fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, murió horas después por la gravedad de la herida.

El principal sospechoso, de 49 años, fue detenido a pocas cuadras del lugar , en 35 entre 7 y 8, tras una breve fuga que quedó registrada en un video de la policía.

Fuente: TN