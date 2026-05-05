Corrientes: investigan un video que mostraría al nene con su padre el mismo día en que había desaparecido

Nahuá Santos Riquelme , el nene de 6 años que estaba desaparecido en Corrientes , fue encontrado este martes en el paraje El Duraznillo. Sin embargo, un video sigue siendo material clave para la investigación de la Justicia, tras la detención del padre del menor.

Se trata de un video que podría complicar al reconocido abogado José Fernández Codazzi , quien está detenido por su presunta participación en la fuga del padre del menor.

Según la investigación, Codazzi habría facilitado la huida de Josías Santos Regis, conocido como “El Brasileño” y padre del chico al que buscaban intensamente desde el domingo y encontraron este martes por la mañana.

El abogado fue trasladado bajo una fuerte custodia policial hasta San Isidro, a unos 60 kilómetros de Esquina , para que señalara el lugar exacto donde, según su declaración, dejó al nene junto al prófugo.

La filmación, según los investigadores, muestra el momento en que Codazzi se reunió con “El Brasileño” y Nahuá en un lugar que todavía no fue identificado. Las imágenes lo ubican como la última persona que vio a padre e hijo antes de su desaparición.

Este material refuerza la hipótesis de la Justicia: el abogado habría sido clave para que Santos Regis lograra escapar con su hijo tras el violento episodio que terminó con un vecino herido de bala.

El abuelo del nene desaparecido hizo mención a las imágenes poco antes de encontrar a su nieto: “El video es de una vecina, que la Justicia accedió a las cámaras, y mediante ese video nos damos cuenta de que el señor Codazzi ayudó a profugarse a Josías".

“De Codazzi podemos esperar cualquier cosa, él acá en la zona es abogado de narcos, de asesinos, de todos los delitos más complicados ahí lo tenemos presente a él”, explicó.

Con este nuevo elemento, la causa entra en una etapa decisiva. La Justicia busca ahora reconstruir minuto a minuto lo ocurrido y determinar si existió una planificación previa para la fuga.

Todo empezó el domingo por la noche, cuando Josías Santos Regis, un ciudadano brasileño de 29 años, protagonizó una fuerte discusión con un vecino en una casa de la calle Pujol al 1900.

La pelea terminó a los tiros y con un hombre de 46 años herido de bala. En medio del caos, Regis se llevó a su hijo y escapó.

Este martes fue encontrado en el paraje El Duraznillo. El hombre quedó detenido y el nene quedó a resguardo de la Policía de Corrientes.

La Alerta Sofía se creó en 2019 a partir de la desaparición de Sofía Herrera , una nena de 3 años que fue vista por última vez en un camping de la ciudad fueguina de Río Grande en el 2008.

Este sistema de búsqueda se activa únicamente en situaciones de máxima gravedad , cuando un menor de 18 años desaparecido se encuentra en “Alto Riesgo Inminente”, es decir, cuando se determina que el chico corre peligro de vida.

La medida debe ser solicitada por la autoridad judicial a cargo de la investigación y debe cumplir una serie de requisitos para ser aprobada:

Fuente: TN