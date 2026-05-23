Confirmaron la identidad del cuerpo encontrado en un río de Chaco: se trata de un hombre de 77 años que estaba desaparecido

La Policía de Chaco confirmó que el cuerpo que se encontró flotando en la orilla del río Negro de Resistencia pertenece a Mario Carlos Ortíz de 77 años. El hombre estaba desaparecido desde el 5 de mayo y el miércoles, albañiles en el barrio Santa Clara, hallaron el cadáver lo que motivó la intervención inmediata de la policía.

La confirmación sucedió tras los informes de los estudios de laboratorio realizados por el Departamento Antecedentes Personales . Estos procedimientos arrojaron un resultado positivo, estableciendo así la correspondencia entre el cadáver y los registros de Mario Carlos Ortiz. La identificación de Mario Carlos Ortiz se logró a través de un proceso técnico y científico conocido como cotejo papiloscópico . Este procedimiento consiste en comparar las huellas dactilares obtenidas del cuerpo con los registros existentes en las bases de datos policiales o civiles.

El uso de estas técnicas es fundamental en situaciones en las que el reconocimiento visual resulta imposible , ya sea por el tiempo transcurrido o por las condiciones en que se encuentra el cuerpo. A pesar del avanzado, las fichas necrodactilares permiten analizar las crestas y surcos de los dedos, que son únicos en cada persona. En este caso, además, se realizaron estudios de laboratorio complementario s para confirmar la correspondencia, garantizando así la certeza en la identificación.

En este marco, por el estado de descomposición en el que se encontraba el cuerpo, el cual no permitió identificar al hombre a simple vista, la fiscalía esperaba los resultados de las pericias. Por otro lado, la hija de Mario Carlos Ortiz, Sonia, declaró a Diario Chaco: “El cuerpo está muy irreconocible, muy hinchado, muy comido ”. Lo que habría llamado la atención de los familiares fue la vestimenta, que mantenía similutes con lo que usaba la última vez que fue visto. “ El pantalón negro si tenía, la remera negra. Coincidia si ”, señaló la hija.

El cuerpo apareció en un sector ubicado detrás de una vivienda de la calle Concepción del Bermejo , en la ribera del río Negro. Sonia Ortiz expresó: “Yo lo miré y era él” , aludiendo al momento del reconocimiento, aunque en ese instante aún no se había emitido la confirmación oficial. Este testimonio se sumó a la expectativa y la conmoción generada en el entorno familiar.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, los resultados de los estudios fueron incorporados al expediente de la causa, que continúa bajo la calificación de " supuesta muerte dudosa" . Las diligencias judiciales prosiguen para determinar en qué circunstancias se produjo el deceso de Mario Carlos Ortiz y esclarecer los hechos que rodearon su desaparición.

Mario Carlos Ortiz fue visto por última vez el 5 de mayo , cuando salió de su domicilio en Resistencia. Según el relato de sus familiares, Ortiz solía caminar por la zona y tenía rutinas habituales, lo que generó preocupación al no regresar. Tras varias horas sin tener noticias, la familia denunció su desaparición y aportó datos sobre la vestimenta y las características físicas del hombre.

Desde ese momento, la búsqueda se intensificó con rastrillajes en barrios cercanos, consultas en hospitales y la difusión de imágenes en redes sociales y medios locales para encontrar al hombre de 77. La desaparición de Mario Carlos Ortiz, motivó la apertura de actuaciones judiciales y el inicio de tareas investigativas por parte de la policía que se extendieron durante más de dos semanas.

Se utilizaron drones , la División de Canes y distintas comisarías de Resistencia, junto con la colaboración de vecinos y la distribución de folletos con la descripción física del hombre. El trabajo se concentró en áreas urbanas y rurales, así como en canales y lagunas cercanas al último lugar donde Ortiz había sido visto.

Fuente: Infobae