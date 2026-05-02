“¿Cómo nunca lo investigaron?”: habló la abuela de Guadalupe Lucero tras la imputación del abuelo paterno

A casi cinco años de la desaparición de Guadalupe Lucero , la causa dio un giro inesperado. En las últimas horas, el abuelo paterno de la niña fue imputado por abuso sexual contra una menor con discapacidad , un dato que no solo impactó en el expediente sino también en el entorno más cercano de la pequeña.

En ese contexto, Silvia Domínguez , abuela materna de Guadalupe, habló públicamente y expresó el desconcierto y el dolor que atraviesan desde que se conoció la noticia.

“Nos enteramos el jueves, antes de ayer, cuando le pasan a Yamila un video de la abogada donde explicaba que estaba imputado el abuelo paterno”, relató en diálogo con la periodista Lorena Maciel. Según explicó, el impacto fue inmediato: “ Es imposible no pensar en Guadalupe en esa situación . No te puedo explicar lo que pasa por nuestra cabeza”.

La abuela también puso el foco en una cuestión que, para la familia, resulta incomprensible: la falta de conexión entre distintas causas judiciales . “Si desde 2024 esta persona estaba imputada por abuso sexual, ¿cómo nunca se le informó a la Justicia Federal que investigaba la desaparición de Guadalupe?” , se preguntó.

En ese sentido, Domínguez reveló que, según pudo saber recientemente, el acusado ya tenía antecedentes por situaciones similares. “ Tengo entendido que había tenido causas anteriores por lo mismo. Siempre se arreglaban entre familias ”, aseguró, visiblemente indignada. Y agregó: “No se les puede pasar por alto este tipo de cosas”.

La aparición de estos datos reconfiguró la mirada de la familia sobre el entorno de la nena. Aunque aclaró que todo es reciente, la abuela admitió que ahora empiezan a atar cabos . “Es como cuando después ves todo distinto y pensás en situaciones que en su momento no te cerraban”, deslizó.

Además, apuntó contra el accionar judicial y policial desde el inicio de la causa. “Fue un desastre. No sé si fue negligencia o si lo protegieron, pero algo pasó . Él trabajaba en Casa de Gobierno en ese momento”, sostuvo, dejando entrever sospechas sobre posibles encubrimientos.

Otro punto de tensión surgió a partir de las declaraciones del padre de Guadalupe, quien defendió a su propio padre. “Si vos defendés lo indefendible, sos cómplice ”, lanzó Domínguez. Y agregó con firmeza: “Antes que nada, tendría que preguntarse dónde está su hija”.

De cara a lo que viene, la familia ya tiene claro el próximo paso: presentarse el lunes ante la Justicia Federal para exigir que el abuelo sea formalmente investigado en la causa por la desaparición . “Queremos que se investigue. Si tuvo algo que ver, que pague. Y si no, que pague por lo que le hizo a esas criaturas”, afirmó.

Mientras tanto, el dolor sigue intacto. “El solo hecho de hablar de abuso sexual infantil ya es demasiado. No entiendo cómo alguien con dos causas abiertas puede estar libre ”, cuestionó.

Fuente: TN