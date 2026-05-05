Cómo activar el modo El Diablo Viste a la Moda 2 en WhatsApp, fácil y rápido

Si sos fan de El Diablo Viste a la Moda 2 , podés llevar todo ese estilo fashionista a tu WhatsApp . Aunque no existe un modo oficial, es posible personalizar la app con íconos , fondos y sonidos que reflejen el mundo de la moda, el lujo y las pasarelas.

Si querés imágenes originales, podés crearlas con Meta AI en WhatsApp. Solo abrí la app, tocá el ícono azul de IA y escribí un prompt como:

Dale el toque final a tu modo fashion con tonos como:

Luego, en Configuración de WhatsApp > Notificaciones , seleccioná el archivo de audio que descargaste .

Fuente: TN