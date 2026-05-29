Cinco ciudades del interior ideales para el teletrabajo y poner en pausa al porteño

El trabajo remoto da una libertad que no todos los trabajadores tienen : elegir donde vivir en función de la calidad de vida y no por la cercanía a la oficina. Lo importante siempre es que ese sitio seleccionado tenga un internet confiable, un entorno que permita concentrarse y servicios necesarios para que el día a día sea más cómodo .

La búsqueda es clara: más espacio, menos ruido , propiedades accesibles y una vida cotidiana que no esté marcada por el ritmo frenético del AMBA. Pero hay un requisito que hoy define cualquier decisión: la conectividad.

Sin una buena conexión a internet , el teletrabajo, la educación virtual y hasta la vida social digital se vuelven inviables . Por eso, la presencia de fibra óptica —o al menos de la red troncal que permite ofrecerla— se volvió un factor determinante a la hora de elegir una localidad.

Según datos abiertos de ARSAT, varias localidades bonaerenses fuera del AMBA ya están integradas a la Red Federal de Fibra Óptica . Entre ellas, cinco se destacan por su cercanía a la General Paz , su identidad rural y su potencial para quienes buscan cambiar de vida y de casa sin desconectarse del mundo:

La expansión de la fibra óptica en localidades bonaerenses abre un escenario que hace pocos años era impensado: vivir en el verde sin perder acceso a servicios digitales de calidad .

Uribelarrea, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Lobos y Navarro son solo cinco ejemplos dentro de un mapa que empieza a transformarse . Todos están fuera del AMBA, todos están a menos de 100 km de la General Paz y todos figuran como localidades conectadas en los datos abiertos de ARSAT. Para quienes sueñan con mudarse al campo pero necesitan seguir conectados, estos pueblos muestran que la vida rural y la vida digital ya no son mundos incompatibles.

Fuente: La Nación