Cierran el paso Cristo Redentor por tiempo indeterminado en Mendoza: malas condiciones climáticas en la zona de alta montaña

Las malas condiciones climáticas con nevadas intensas en zonas de alta montaña llevó a las autoridades a cerrar por tiempo indeterminado el paso que une Mendoza con Chile, este viernes: el paso Cristo Redentor .

Según explicaron las autoridades estatales, la situación se tornó crítica durante las últimas horas por un fuerte temporal de nieve que afectó de manera fundamental a la región fronteriza, y eso hizo que el túnel en ambos sentidos sea "cerrado", según confirmaron. En principio, sería hasta las 20 del sábado, pero habrá que esperar.

La decisión, que ocurrió alrededor de las 11 de este viernes, dejó a poco más de 600 camiones varados sobre la Ruta 7 y también en la ruta 40. Pero, la mala noticia para los viajantes no queda ahí. El Paso Pehuenche, que va por Malargüe, también se cerró preventivamente.

Por estas horas, las autoridades nacionales aconsejan no viajar hacia la alta montaña y si se puede reprogramar la incursión, mejor, ya que los pronósticos no son muy alentadores.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), anticipó que las tormentas de nieve se extenderán durante el sábado y que habrá inestabilidad durante todo el fin de semana, en toda esa región. Además, indicó que habrá un brusco descenso de temperatura y lloviznas que comenzarán durante la madrugada de este sábado.

El informe ampliado para la región cuyana, indica que habrá nevadas en la cordillera y que este sábado tendrá mínimas de 7°C. La máxima rondará en 14 grados en la capital de Mendoza.

Para el domingo, habrá menos nubosidad, pero hará más frío. Con heladas generales y leve ascenso de la temperatura máxima. Con una mínima de 1 grado bajo cero. "Nieblas y neblinas matinales. Mejorando en cordillera", indicaron para el domingo.

Fuente: Clarín