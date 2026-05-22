Cayó el “Rey del Viagra”: robaba pastillas del laboratorio en el que trabajaba y las revendía por redes sociales

La Policía de la Ciudad detuvo esta semana al "Rey del Viagra" , un hombre de 41 años acusado de robar pastillas de distintas drogas vinculadas con el desempeño sexual del laboratorio en el que trabajaba y revenderlas luego por redes sociales.

Al momento de allanarlo tenía un paquete de medicamentos que incluía 8.000 pastillas de viagra, además de 13 kilos de otras drogas de prescripción.

La investigación se inició en el año 2023, cuando el personal policial detectó la comercialización de pastillas de sildenafil y tadalafil (drogas recetadas para tratamientos de la disfunción sexual masculina) por redes sociales y plataformas de mensajería instantánea como por ejemplo WhatsApp.

Tras el seguimiento del sospechoso durante largos períodos de tiempo, se verificó su "modus operandi", que incluía los frecuentes traslados y la comercialización de los medicamentos.

Y es que el imputado trabajaba en el sector de producción de un laboratorio porteño. Con esa ventaja, habría utilizado su posición para robar comprimidos y otros productos medicinales , principalmente vinculados a sildenafil y tadalafil, que luego eran fraccionados, rotulados y comercializados por internet.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo de Ariel Lijo, ordenó los allanamientos en el laboratorio, ubicado en Tres Arroyos al 1800, en Villa General Mitre, y en el domicilio del implicado, en Vélez Sarsfield al 100, en Barracas.

En los lugares allanados se encontraron 8.613 comprimidos de tadalafil y sildenafil, stickers, etiquetas, frascos y cajas para su respectivo embalaje, además de bolsas con otros remedios por un total de 13 kilos. También se incautó documentación, anotaciones, dispositivos electrónicos y hasta un auto Peugeot 308.

El magistrado dispuso la detención del imputado, y el secuestro de todos los elementos hallados.

El tadalafil (o tadalafilo) es un medicamento vasodilatador que se utiliza principalmente para tratar la disfunción eréctil y la hiperplasia benigna de próstata. Es conocido como la "pastilla del fin de semana", porque sus efectos pueden durar hasta 36 horas.

Fuente: Clarín