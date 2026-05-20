Caso Loan: la conclusión que arrojó la inspección ocular de seis horas que hicieron en el campo donde desapareció el nene

Más de seis horas le llevó al Tribunal Oral Federal de Corrientes realizar este martes la inspección ocular en la zona de El Algarrobal, el lugar donde el 13 de junio de 2024 fue sustraído Loan Danilo Peña . El procedimiento se concretó con la presencia de los cuatro jueces designados para el juicio oral y público que comienza el 16 de junio, pero sin Bernardino Antonio Benítez, tío político del chico y uno de los siete procesados por el hecho.

Benítez había sido autorizado a estar presente, pero el Servicio Penitenciario Federal no pudo concretar el traslado desde la Unidad Penal de Resistencia, donde permanece alojado desde hace casi dos años.

La inspección comenzó minutos después de las 10 en la casa de Catalina Peña, la abuela paterna de Loan, donde ese 13 de junio se realizó un almuerzo comunitario en honor a San Antonio, uno de los tantos santos de los que es devota la dueña de casa.

Allí se estableció el lugar donde se sirvió la comida y la ubicación que tuvo cada comensal al momento del almuerzo. Luego, los fiscales junto a defensores, querellantes y los integrantes del Tribunal se desplazaron hasta el naranjal donde Loan fue visto por última vez.

Para los fiscales Tamara Pourcel, Juan Martín Mariño Fages, y los fiscales auxiliares Gabriel Romero Olivello, Nancy Vargas García y María Soledad Branchi, uno de los lugares claves fue precisamente esa tapera. Dos testigos, guías de los canes rastreadores, dijeron que en ese lugar los animales detectaron el olor de Loan, pero que ese rastro se perdía a los pocos metros. Y lo atribuyeron a que el chico fue alzado por alguien , descartando así que pudiera haberse perdido o haber intentado retornar a la casa por sus propios medios.

El Tribunal tomó la decisión de no inspeccionar el lugar donde fue “plantado” uno de los botines de Loan al día siguiente de su desaparición. Argumentaron que era un lugar muy alejado y que debían atravesar varios campos para llegar, pero los fiscales insistieron y lograron imponerse.

La comitiva se trasladó más de tres kilómetros para observar el lugar donde se halló el calzado y la forma en que fue retirado de un lodazal. “Todo esto reforzó la hipótesis de que Loan no se perdió, que fue llevado” , sostuvo un participante de la inspección ocular.

Tras más de seis horas en la zona de El Algarrobal, donde estuvieron presentes los papás y dos hermanos de Loan, la comitiva se trasladó hasta la zona urbana de 9 de Julio, para conocer el hotel “Despertar del Iberá”, donde fueron alojadas Camila Núñez y Macarena Peña junto a algunos de los chicos que ese 13 de junio habían participado del almuerzo y la excursión hacia el naranjal donde ocurrió la sustracción de Loan.

Fuentes judiciales dijeron que el defensor del ex comisario Walter Maciel , Richard Vallejos, insistía en realizar preguntas indicativas a los testigos, lo cual generó un intenso cruce con los fiscales. Como el abogado persistía en su postura, finalmente fueron los jueces los que le llamaron la atención.

En la inspección ocular estuvieron presentes los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco; además del suplente Enrique Jorge Bosch.

El juicio oral y público por la sustracción de Loan comenzará el próximo 16 de junio . Los acusados son Bernardino Antonio Benítez (39), Laudelina Peña (47), María Victoria Caillava (54), Carlos Guido Pérez (64), Mónica del Carmen Millapi (36), Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez (51); y al ex comisario Walter Adrián Maciel (45), quienes podrían recibir una pena de hasta quince años de cárcel.

Además, otras diez personas serán juzgadas por haber desembarcado en 9 de Julio con la finalidad de entorpecer o desviar la investigación del hecho.

En la mañana del 13 de junio de 2024, Loan decidió acompañar a su papá a la casa de su abuela, que reside en la zona rural de 9 de Julio. El chico no solía frecuentar El Algarrobal, donde reside Catalina Peña.

Cuando llegaron al lugar, se enteraron que la dueña de casa había organizado un almuerzo comunitario. Tras compartir la comida, Benítez decidió ir a una tapera cercana en busca de naranjas. A esa excursión se sumarían luego Loan junto a otros chicos, Millapi y Ramírez; mientras que Laudelina y su hija hicieron parte del recorrido y luego retornaron a la casa.

Cerca de las 14, Bernardino mantuvo un largo contacto telefónico con su pareja, Laudelina. El hombre sostuvo que llamó para consultar si Loan había retornado a la casa, porque había desaparecido. A los investigadores les resulta sospechoso que el contacto se haya prolongado casi diez minutos.

Con Loan desaparecido, Caillava y Pérez abordaron su camioneta para retornar al pueblo. Una semana después canes especialmente entrenados hallaron rastros de Loan en ese vehículo y en otro que la pareja utilizó al día siguiente para viajar a Chaco.

Las marchas para exigir la aparición del chico se multiplicaron en todo Corrientes, pero desd e hace más de 700 días nada se sabe de él.

Fuente: Clarín