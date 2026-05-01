Caso Fernando Báez Sosa: la Corte Suprema desestimó los recursos presentados por los rugbiers condenados

La Corte Suprema le dio este jueves un revés judicial para siete de los ocho rugbiers que participaron del homicidio de Fernando Báez Sosa y desestimó los recursos de queja presentados por las defensas. El máximo tribunal adujo que las condenas dictadas en 2023 por un tribunal de Dolores no se encuentran firmes, así como también echó por tierra otro de los recursos por incumplimientos técnicos en la presentación .

Otro revés, uno más, para los rugbiers que el 18 de enero de 2020 consumaron o participaron secundariamente del homicidio de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell tras una pelea que comenzó en un boliche.

Este viernes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó recursos de queja planteados por siete de los ocho condenados. Se trata de las presentaciones de las defensas de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi, que buscaban desestimar las sentencias que impuso la Justicia bonaerense .

Fueron los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz los que echaron por tierra los argumentos presentados por el abogado Hugo Tomei, en patrocinio de Comelli, Viollaz, Cinalli, y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi. Según trascendió de fuentes judiciales, el recurso extraordinario presentado por la defensa no se dirigía a una sentencia definitiva.

Es que la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores en febrero de 2026 no se encuentra firme , a la espera de que la Suprema Corte bonaerense resuelva recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal (MPF), la defensa de los padres de Báez Sosa y de las propias defensas de los rugbiers.

También este mismo viernes la Corte Suprema dio por rechazado el recurso trabado por el abogado Francisco Oneto en representación de Máximo Thomsen , dado que los argumentos no cumplen con los requisitos formales propios de la competencia del tribunal.

El lunes 6 de febrero de 2023, el TOC N° 1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia, condenó a prisión perpetua a Thomsen, Luciano y Ciro Pertossi, Comelli y Matías Benicelli por la comisión de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal de lesiones leves; este último considerando debido a las agresiones que los condenados también consumaron para con los amigos de Báez Sosa, que intentaron defenderlo mientras era brutalmente golpeado en el piso.

Por su parte, la suerte de Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi fue distinta: les aplicaron la pena de 15 años de prisión por su caracter de partícipes secundarios en el delito imputado a los anteriores. Justamente fue eso lo que impugnaron, ante la Suprema Corte bonaerense, los padres de Báez Sosa, dado que consideran que los tres tuvieron la misma responsabilidad en el crimen que los sentenciados a prisión perpetua.

El recurso presentado por Tomei ante el máximo tribunal de la Provincia estribó, en cambio, en que se trató de un homicidio en riña o una agresión, con penas que oscilan entre los dos y los seis años de prisión. En lo relativo a Lucas Pertossi, quien en diciembre pasado removió a Tomei de su defensa y contrató al abogado Ignacio Nolfi, su defensa pidió a la Corte Suprema nacional la declaración de nulidad del caso. Todo quedó desestimado este viernes, y deberá seguir su curso en la justicia bonaerense.

Fuente: Clarín