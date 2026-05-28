Caso Agostina: los indicios contra el único detenido y la principal hipótesis de los investigadores

Agostina Madeleine Vega tiene 14 años y hace cuatro días que desapareció en Córdoba. Salió de su casa y nunca más volvió. Desde entonces, la justicia ya realizó 19 allanamientos, activó la Alerta Sofía y detuvo a un hombre de 33 años que fue la última persona que estuvo con ella y sobre el que pesan fuertes indicios. Sin embargo, pasan las horas y los investigadores manejan una hipótesis alarmante.

"Este tipo aprovechó su inocencia para manipularla", dijo a Clarín Miguel Heredia, abuelo materno de la menor.

El sábado a las 22.30, Agostina le avisó a su mamá, Melisa Heredia, que iba hasta el negocio de su abuelo a comprar unas empanadas. Pero la adolescente nunca más regresó. La mujer empezó a llamarla al celular, sonó cuatro veces y después saltó el contestador. Ahí comenzó la desesperación. Melisa hizo enseguida la denuncia y se puso en marcha una búsqueda que tiene pendiente a toda Córdoba.

Con el paso de las horas apareció un dato clave: un remisero que vive enfrente de la casa de la familia reconoció a Agostina cuando vio la noticia de su desaparición y contó que esa noche la llevó hasta la esquina de Mariano Fragueiro y Juan del Campillo, en el barrio Cofico.

Según declaró, ahí la esperaba Claudio Gabriel Barrelier, quien tiene 33 años y pagó el viaje. El conductor aseguró que durante el recorrido Agostina le dijo que junto a Barrelier le iban a hacer “un regalo sorpresa” a su mamá . Lo mismo le dijo la adolescente con un audio a sus amigas.

En las imágenes que analiza la fiscalía se ve a Agostina caminando junto al ahora detenido hacia la casa del hombre, ubicada a una cuadra y media del lugar donde la dejó el remís. Después de eso, no hay más rastros de ella.

"No era un encuentro imprevisto, sino que fue algo premeditado por Barrelier. Desconocemos el móvil, pero lo que sí sabemos es que luego de encontrarse con él no se supo más nada de Agostina", dijo a Clarín Fernanda Alaniz, la abogada del Gabriel Vega, papá de la menor, que hace diez años está separada de Melisa.

La mamá de Agostina contó que su hija hablaba por WhatsApp con Barrelier, un empleado municipal que forma parte de la barra de Instituto de Córdoba y con quien Melisa tuvo una relación de pareja hace tres años . Según explicó, luego quedó una amistad entre ellos.

En un primer momento, Barrelier le aseguró a la mamá que no había visto a Agostina. Pero todo cambió cuando apareció el remisero que la llevó hasta barrio Cofico. Entonces, Melisa lo enfrentó y le dijo que sabía que Agostina había estado con él. Recién ahí, el hombre reconoció que estuvo con la adolescente y dijo que le había dado algo de plata. Después aseguró que la joven se había ido en un auto rojo junto a otro amigo.

Sin embargo, esa versión se cayó rápido: la persona que mencionó estaba detenida esa misma noche. Barrelier quedó expuesto por estas contradicciones. Con ese escenario, el hombre fue detenido el martes por la noche. Ahora, se espera que el fiscal le tome declaración indagatoria.

Según reveló la abogada del papá de Agostina, Barrelier tiene antecedentes de hurto, amenazas y de privar de su libertad a una joven el año pasado durante dos días.

"La privó de su libertad por la fuerza y la chica escapó, casi sin ropa, y pidió ayuda a los vecinos", contó. Por eso, la querella empezó a pedirles a vecinos y comerciantes de la zona que aporten datos y las grabaciones de cámaras de seguridad para reconstruir los últimos movimientos de la menor.

"Un mapa de los últimos lugares donde estuvo Agostina, pero todo indicaría que Barrelier la habría llevado a su domicilio ", dijo Alaniz. Mientras sigue la búsqueda, algunos vecinos del detenido mencionaron que la casa del sospechoso "es un búnker de la barra de Instituto y que mucha gente tiene la llave de esa casa".

Para el abuelo materno de Agostina, el acusado engañó a su nieta: "Imaginate una persona que tenés confianza y que de repente haga una cosa cómo esta. Es muy siniestro ".

Además, aclaró que Agostina no sale a ningún lado de noche y que lleva una vida tranquila. "No salía a bailes, boliches ni siquiera a una jodita de los amigos. Es una nena que juega con el teléfono, hace Tik Tok con su tía de 19 años. Es inocente. Por eso, se aprovechó de esa inocencia para manipularla e inducirla a salir sola sin permiso de la casa", agregó Miguel.

La Justicia de Córdoba ya hizo 19 allanamientos en medio de la desesperada búsqueda de Agostina. Uno de los operativos más importantes fue este miércoles en la casa de Barrelier, ubicada en el barrio Cofico.

"Allí encontraron a cinco personas dentro de la casa y se la llevaron para declarar como testigos", confirmaron fuentes judiciales a Clarín.

Según pudo saber este medio, la fiscalía trabaja sobre una hipótesis que apunta a que el detenido forma parte de “Los Ranchos”, un sector de la barra de Instituto, y que podría tener vínculos con una red de prostitución y venta de droga.

Ante estas sospechas, activaron el Polo Integral de la Mujer, un organismo público de Córdoba que interviene en casos de violencia de género y trata. No obstante, la causa sigue en manos del fiscal Raúl Garzón quien dijo este miércoles que hay más personas involucradas y que la búsqueda está actualmente focalizada en la ciudad de Córdoba.

Además, confirmó que se emitió la Alerta Sofía a nivel nacional e internacional, lo que amplía el alcance del operativo. “Está vigente la Alerta Sofía, que da una intervención mayor aún a nivel internacional”, explicó. Por último, dijeron que este jueves podrían tomarle declaración indagatoria a Barrelier.

Mientras se aguardaba con expectativa la posible declaración del único detenido, Melissa, su padre Miguel y otros familiares y amigos encabezaron una marcha por el barrio Cofico para pedir por la aparición de la adolescente y en una de las banderas que llevaron los manifestantes se pudo leer la pregunta que se hacían todos: "¿Dónde está Agostina?".

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín