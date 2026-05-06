Binance asegura que pudo resolver el pedido de Esteban Bullrich

Binance difundió hoy un comunicado en el que asegura que resolvió el caso de Esteban Bullrich , quien había denunciado a la aplicación de finanzas digitales por bloquear el ingreso a su cuenta mediante reconocimiento facial ante el cambio en su apariencia física provocado por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

“Nos alegra confirmar que la situación reportada por Esteban Bullrich fue resuelta satisfactoriamente. Tal como anticipamos, nuestro equipo se comunicó con él de manera directa, actuó con rapidez para atender su caso, y Esteban recuperó el control total de su cuenta”, informaron desde la firma en un comunicado publicado esta mañana.

Y agregaron: “Para Binance, la accesibilidad es un estándar, no una excepción. Este caso fue escalado internamente, el problema fue identificado y corregido”. En ese sentido, destacaron que fortalecerán sus estándares de accesibilidad para que los usuarios que necesiten asistencia directa puedan acceder a ella “de forma fluida, sin fricciones innecesarias”.

Nos alegra confirmar que la situación reportada por Esteban Bullrich fue resuelta satisfactoriamente. Tal como anticipamos, nuestro equipo se comunicó con él de manera directa, actuó con rapidez para atender su caso, y Esteban recuperó el control total de su cuenta. La seguridad…

A su vez, anunciaron que trabajarán junto a la Fundación Esteban Bullrich para realizar una donación de US$150.000, con el objetivo de apoyar la lucha contra el ELA en la Argentina.

“Gracias, Esteban. Gracias a todos los que nos exigen ser mejores. Seguiremos fortaleciendo nuestros procesos para que todos los usuarios tengan una experiencia justa, segura y sin obstáculos”, concluye el comunicado.

La semana pasada, tras darse a conocer la denuncia, el exfuncionario cuestionó la falta de alternativas para usuarios con discapacidad y señaló que la compañía trata la inclusión como un aspecto “opcional” dentro de sus servicios. También aseguró que agotó los canales de comunicación habituales sin recibir una respuesta efectiva antes de hacer pública la situación.

“ La ELA se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero ”, manifestó Bullrich en su publicación. El mensaje subrayó que la falta de alternativas resulta crítica en una plataforma que gestiona capitales de millones de personas.

Binance respondió al pedido del exministro horas después mediante una cita en la misma red social. Los portavoces de la firma lamentaron lo ocurrido y confirmaron que el equipo técnico se contactó directamente con el usuario para resolver el bloqueo.

Por otro lado, la compañía admitió que el caso reveló una “falla de accesibilidad” y cerró el comunicado hablándole directamente: “Gracias por alzar la voz y por exigirnos más”.

Fuente: La Nación