Alma y Analía, las viudas negras que durmieron a un hombre en Caballito y salieron a comprarse de todo con sus cuentas

La Policía de la Ciudad detuvo en las últimas horas a dos "viudas negras" , que eran buscadas hace dos años por drogar y robarle a un hombre que las había invitado a su departamento en el barrio de Caballito.

Las acusadas, identificadas como Alma y Analía , de 26 y 31 años respectivamente, conocieron a la víctima el 30 de junio de 2024 en un local bailable del barrio de Constitución.

El hombre, cuya edad no trascendió, las invitó a su casa, donde compartieron algunas bebidas y luego perdió el conocimiento. Fue entonces cuando las viudas negras le robaron dinero en efectivo, dólares, tarjetas de crédito y débito, además de dispositivos electrónicos y relojes .

Las dos mujeres, que se encuentran imputadas, r ealizaron numerosos consumos con las tarjetas de la víctima y le vaciaron las billeteras virtuales.

Gracias a tareas de investigación llevadas a cabo por la División Investigaciones Comunales 8 y el Ministerio Público Fiscal, se logró identificar a las sospechosas y conocer sus domicilios, lo que derivó en las órdenes de allanamiento que culminaron con sus recientes detenciones.

En una casa ubicada en Pasaje Barros Pazos al 3600, de Villa Soldati, se detuvo a una de las imputadas, a la que se le secuestró una consola PlayStation 4 y un celular.

En tanto, en un domicilio de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora , se concretó la detención de su cómplice, con la intervención de personal de la DDI de ese partido del Conurbano, donde también se incautó un celular.

Una de las mujeres detenidas tiene siete antecedentes por diversos delitos como robo, usurpación, encubrimiento agravado y maltrato, ocurridos entre 2023 y la actualidad.

Interviene en la causa el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, a cargo de Edmundo Rabbione, que labró actas por robo.

Fuente: Clarín