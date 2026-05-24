Belgrano, campeón del Torneo Apertura: el minuto a minuto de la épica remontada contra River ante una multitud en el Kempes

La final del Torneo Apertura 2026 tiene dueño y es historia puro: Belgrano de Córdoba se consagró por primera vez en el fútbol argentino. Fue gracias a una remontada épica, ante su gente en el estadio Mario Alberto Kempes, para vencer 3-2 a River, que estuvo dos veces en ventaja en el partido. Seguí el minuto a minuto en Clarín.com .

Belgrano se consagró campeón del fútbol argentino. Y River se fue con toda la bronca del mundo. No sólo porque perdió un partido que parecía tener controlado. También porque la remontada del Pirata comenzó con un penal por mano de Lautaro Rivero que detectó el VAR y que el árbitro Yael Falcón Pérez marcó tras la revisión en el campo de juego. Esa decisión, tan polémica como acertada -el defensor mueve el brazo y está dentro del área-, hizo explotar a Eduardo Coudet. Y fue en dos fases. LEER MÁS .

Es un día histórico para Belgrano de Córdoba y para todo el barrio Alberdi. El Pirata es el campeón del fútbol argentino luego de un partido de alto vuelo futbolístico y se consagra por primera vez en la Primera División. En el estadio Mario Alberto Kempes, le ganó 3-2 a River, que estuvo dos veces en ventaja, y se clasificó a la Copa Libertadores 2027. Nicolás “Uvita” Fernández, Lucas Zelarayán y Santiago Longo fueron los más destacados. Alexis Maldonado, Adrián Sporle y Emiliano Rigoni, los puntos más bajos. LEER .

La intervención de la tecnología fue clave para el empate y el comienzo de la remontada de Belgrano, que al final le ganó 3-2 a River y se coronó campeón por primera vez del fútbol argentino en el estadio Mario Alberto Kempes. LEER MÁS .

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EL CHACHO COUDET Y TODO RIVER MUY ENOJADOS CON YAEL FALCÓN PÉREZ. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/nIHqvLOcKK

"Una locura, dios me dio esto, me puso estos dos partidos. Pude entrar y empatar en la semifinal y hoy metí los dos goles. Este viejo me va a tener que empezar a meter porque lo voy a matar"

"TODO FUE DE PELÍCULA" La palabra de Uvita Fernández tras su tarde inolvidable #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/uvumVNwqvO

"De chiquito venía acá a la cancha y soñaba con esto. Cuando me fui dije que quería volver joven y competitivo. Siempre creímos, lo fuimos a buscar porque tenemos corazón, este equipo no se dio por vencido y logramos el objetivo"

"LO FUIMOS A BUSCAR PORQUE TENEMOS CORAZÓN" La palabra de Lucas Zelarayán tras ganar el primer título en la historia de Belgrano en Primera División. #LPFXTNTSPORTS pic.twitter.com/0U3mQt1cwf

Es muy difícil hablar en este momento. No tiene precio. Mucho orgullo por este club. Hoy nos tocó jugar la final contra un gran club. El Ruso es como un padre para nosotros. Lo tuve en mis inicios, tengo sólo palabras de agradecimiento para él por lo que es como persona. No aguanto más de la emoción, soñé con este momento"

Belgrano de Córdoba es el nuevo campeón del fútbol argentino . El Pirata sabía que estaba ante una oportunidad histórica desde el primer minuto del partido y la aprovechó. Sin embargo, tuvo que correr desde atrás: a los 17 minutos, el pibe Galván aprovechó que Rigoni se pasó de largo y le sirvió el 1-0 a Colidio. El Pirata, que había hecho todo el gasto físico en el primer tiempo, llegó al empate gracias a un cabezazo de Morales tras un centro de Zelarrayán y superó al -hasta allí- infranqueable Beltrán. En el segundo tiempo ocurrió algo parecido. Otra vez el equipo porteño se puso al frente gracias a la misma conexión del primer gol, aunque esta vez el que facturó fue el joven volante que pasó por Vélez. Pero a los 30 minutos hubo un quiebre: Zielinski mandó a la cancha a Uvita Fernández que metió un doblete. El ex San Lorenzo igualó de penal y luego marcó el 3-2 para gritar campeón.

El Pirata lo da vuelta en una ráfaga. Uvita ingresó a los 30 minutos del segundo tiempo y marcó un doblete para dar vuelta el partido. Gana el Pirata 3-2.

¡¡UVITA DE NUEVO!! Belgrano lo gana 3-2 sobre el final ante River ⚽ #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/ShWu7UGGJU

¡GOLAZO! Uvita Fernández la puso en el ángulo y empató la final ⚽ #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/dmQPdDcwZC

¡PENAL PARA BELGRANO! El árbitro revisó en el VAR y convalidó la mano de Rivero ✅ #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/wgdNHfVj7d

El talentoso volante ingresa por Longo. Jugará unos metros detrás de Zelarrayán para ser primer pase y recuperar el juego en el medio del Pirata.

Otra vez se dio la conexión, entre Galván y Colidio. Ahora, el ex Tigre asisitió al volante que marcó el 2-0.

¡ARRIBA EL MILLONARIO! Definición de Galván, de zurda, para el 2-1 de River ⚽ #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/fzkUFKLODr

El 9 de Belgrano fue amonestado en el inicio del segundo tiempo y ahora chocó fuerte con Martínez Quarta. Se salva de la segunda amarilla, pero juega comprometido.

Zelinski mete mano en la defensa: sale Maldonado, con una molestia en el isquiotibial de la pierna derecha, e ingresa Álvaro Ocampo. El Chacho mandó a los mismos 11 al campo de juego.

Al final de los primeros 45 minutos, River y Belgrano igualan 1-1 por la final del Torneo Apertura que se juega en el estadio Mario Alberto Kempes. A los 17 minutos, el pibe Galván aprovechó que Rigoni se pasó de largo y le sirvió el 1-0 a Colidio. El Pirata, que había hecho todo el gasto físico en el primer tiempo, llegó al empate gracias a un cabezazo de Morales tras un centro de Zelarrayán y superó al -hasta allí- infranqueable Beltrán. Los equipos de Coudet y Zielinski igualan en el partido que define al primer campeón del año en Córdoba.

Meza habilitó a Freitas que tardó un segundo en dispara y le dio vida al lateral izquierdo de Belgrano que llegó a recuperarse y logró tapar el tiro de gol.

Luego de un intenso arranque, Belgrano regula revoluciones. El Pirata hizo el doble esfuerzo porque, tras salir a buscarlo desde el arranque, tuvo que correr de atrás luego del error de Rigoni que terminó en gol de Facundo Colidio. Luego del empate de Morales, ahora los equipos se reparten la tenencia y los ataques.

Morales ganón lo más alto tras un córner y marca el empate. El central ingresó en reemplazo de Lisandro López y marcó el gol clave para igualar el partido.

¡EMPATÓ BELGRANO! Morales ganó de cabeza y puso el 1-1 ante River #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/Lz2bPHg5PA

Galván aprovechó un error de Rigoni, llegó al fondo y Colidio la empujó solo abajo del arco.

¡LO GANA RIVER! Colidio la empujó tras el centro de Galván vs. Belgrano ⚽ #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/3ZsFqbikd7

Zelarrayán maneja los hilos de Belgrano. Ahora, el Chino abrió con Rigoni que remató cruzado y el arquero logró tapar el complicado tiro.

¡OTRA VEZ BELTRÁN! Enorme respuesta del arquero de River 🧤 🧤 #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/f3zmMDE0yV

Luego de un arranque donde el equipo de Coudet arrancó asfixiado por los de Zielinski, el empujón de Freitas cambió el aire del Millonario que ahora hizo pie y juega de igual a igual.

La estaba pasando mal River hasta que el joven que juega por derecha aprovechó un pase largo de Martínez Quarta, llegó al fondo y Colidio no la pudo cabecar con todo el arco solo.

Zelarrayán sacó el complicado tiro desde la izquierda, cabeceó Passerini y el joven cancerbero se encontró con la pelota. Buena del Pirata.

El equipo cordobés presiona a River en salida y llegó por izquierda. Zelarrayán habilitó a Velázquez que pateó bajo y la peloto dio del lado de afuera de la red.

¡LLEGÓ BELGRANO! Velázquez tuvo la primera ante River 👀 #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/DeFgupwbNd

El ex combatiente de Malvinas, Fabio Santana, entona el himno en la previa del partido.

A minutos del inicio del partido final del torneo apertura, River y Belgrano salen a la cancha y son recibidos por ambas hinchadas.

🏆 | El once de #Belgrano en la Final ¡Dale la B! 🏴‍☠️ pic.twitter.com/hrzT1ZNzxu

📋 CON TODO, MILLONARIO ⚽️💪 #VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/WwRYBEPAr9

Un auto de TC da vueltas por el Kempes a minutos de que inicie el partido entre River y Belgrano por el torneo de apertura argentino.

Se desbordó el ingreso, con mucha gente sin entradas o con entradas falsas. La Policía montada de Córdoba arremetió contra un grupo de fanáticos que se empezó a amontonar contra un único ingreso al predio.

La Liga Profesional del Fútbol Argentino definió la terna arbitral y los encargados del VAR para la final del Torneo Apertura. La Liga informó que Yael Falcón Pérez será el árbitro principal del encuentro que definirá al primer campeón del año 2026. Facundo Rodríguez y Maximiliano del Yesso serán los jueces de línea. Mientras que el VAR estará a cargo de Leandro Rey Hilfer.

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Según pudo confirmar Clarín, el mediocampista estará disponible pese a la lesión en una rodilla que lo tuvo en duda. El once del Millonario sería con Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Moreno, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas .

Habrá casi 60.000 personas en Córdoba, divididos en partes iguales para ambos equipos. La final del Torneo Apertura se inicia a las 15:30.

Del otro lado, Belgrano de Córdoba protagonizó una de las sorpresas del torneo. El conjunto cordobés eliminó a Talleres en octavos, a Unión en cuartos y el domingo pasado superó a Argentinos Juniors por penales para meterse en la definición.

Desde la llegada de Eduardo Coudet al banco "millonario", River cortó la racha de malos resultados y comenzó a transitar en la senda de la victoria. Si bien tuvo un duro golpe al perder el Superclásico ante Boca, el equipo se repuso y se metió en la final del Torneo Apertura. El último escollo para meterse en el partido definitorio fue Rosario Central. Antes, había derrotado a San Lorenzo en un dramático encuentro y le había ganado bien a Gimnasia.

El encuentro tendrá sede neutral y reunirá a dos de los equipos más sólidos del campeonato. Además del título, el ganador obtendrá la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones 2026.

Estadio: Estadio Mario Alberto Kempes

Redactor de la sección Deportes

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Fuente: Clarín