Papel de diario en la tabla de planchar: qué beneficios tiene este truco y cómo aplicarlo

A la hora de planchar la ropa, existen pequeños trucos domésticos que pueden marcar una gran diferencia. Uno de los más conocidos consiste en colocar papel de diario debajo de la funda de la tabla de planchar , una técnica sencilla que ayuda a aprovechar mejor el calor y obtener resultados más eficientes.

Si bien hoy existen tablas con materiales más modernos, muchas personas siguen recurriendo a este método porque permite optimizar el planchado sin gastar dinero . Al crear una capa adicional entre la estructura metálica y la funda, el papel contribuye a distribuir mejor el calor y reducir algunos problemas habituales, como la humedad acumulada o las marcas sobre ciertas telas delicadas.

El papel de diario funciona como una capa aislante que ayuda a conservar la temperatura durante más tiempo. Gracias a esto, la ropa recibe calor de manera más uniforme y suele requerir menos pasadas de plancha para eliminar las arrugas

. Entre los beneficios de este truco, se destaca que:

Además, al absorber parte de la condensación, el diario ayuda a que la tela no quede húmeda después del planchado .

Para hacer este truco, no es necesario tener materiales especiales , sino seguir un par de pasos sencillos.

Fuente: TN