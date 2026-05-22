Baja de retenciones: una por una, así quedó la tabla de alícuotas de la exportación de granos

El presidente Javier Milei anunció una nueva baja de retenciones para el agro durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La medida impacta especialmente sobre el trigo y la cebada, cuyos derechos de exportación bajarán del 7,5% al 5,5% desde junio de 2026.

Con este anuncio, el Gobierno profundizó el esquema de reducción de derechos de 2025 y que tuvo uno de sus hitos durante la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo 2025 , donde Milei confirmó rebajas permanentes para distintos complejos agroindustriales. Después hubo una suspensión de las retenciones por 72 horas en septiembre pasado y una reducción en diciembre último.

En el caso del trigo y la cebada, la nueva alícuota representa una reducción de dos puntos porcentuales respecto del esquema vigente hasta ahora . La medida llega en plena comienzo de siembra de la campaña fina y busca incentivar las inversiones en estos cultivos y mejorar la competitividad exportadora del sector.

La tabla de derechos de exportación quedó con nuevas modificaciones. En el esquema anunciado, el trigo y la cebada reducen sus alícuotas de 7,5% a 5,5% . En tanto, el maíz y el sorgo mantienen por ahora una alícuota de 8,5%, y el girasol continúa con una carga de 4,5% sin modificaciones .

Para la soja, Milei confirmó que a partir de enero de 2027 comenzará una reducción mensual de entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales, condicionada a la evolución de la recaudación fiscal y a la continuidad del programa económico. La soja tributa un 24% de retenciones el grano.

El anuncio realizado ahora para trigo y cebada se suma a la rebaja “permanente” comunicada por Milei en julio de 2025 durante la inauguración de la muestra de Palermo. Eso sobrevino luego de que estuviera en vigor entre enero y junio un esquema de rebaja temporal. En aquella oportunidad, en la Rural, el Gobierno redujo las retenciones del maíz y sorgo de 12% a 9,5%; las del girasol del 7% a 5,5%; y las de la soja de 33% a 26%, mientras que los subproductos de la oleaginosa bajaron de 31% a 24,5% .

Después en diciembre se conoció la reducción que dejó a la soja en el 24%, el maíz y el sorgo en el 8,5% y el trigo y la cebada en 7,5%, entre otros productos.

Qué busca el Gobierno con la baja de retenciones: desde el Ejecutivo sostienen que la reducción de derechos de exportación apunta a mejorar la competitividad, aumentar la producción y generar más ingreso de divisas. En el sector agroindustrial, las entidades celebraron la medida aunque insistieron en reclamar una eliminación total de las retenciones.

Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, una reducción sostenida de retenciones podría impulsar la producción agropecuaria y generar miles de millones de dólares adicionales en exportaciones en la próxima década.

Durante su discurso en la Bolsa porteña, el Presidente señaló: “ Nosotros llegamos al Gobierno para reivindicar la libertad económica y recuperar lo que la Argentina siempre supo hacer bien y que décadas de populismo nos hicieron olvidar . Por eso es imperdonable lo que le hicieron a este sector durante décadas, porque no se trató de un mero descuido. Ni pueden alegar ignorancia después de tanto tiempo. Fue un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes".

Luego se refirió puntualmente a las retenciones: “Las retenciones son la cara más visible, pero son una de las miles de cabezas, de este monstruo estatal que les tiraron encima durante el último siglo. Y todo esto a costa de menor competitividad, menor capitalización y mayor desvalorización de la tierra. Un crimen económico por donde se lo mire”.

Fuente: La Nación