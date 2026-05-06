Avanza un ciclón extratropical con ráfagas de más de 70 km/h, tormentas, granizo y un brusco descenso de temperatura: las zonas afectadas

Después de la inestabilidad que reinó durante la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el avance de un ciclón extratropical . El fenómeno traerá lluvias, tormentas, granizo y fuertes ráfagas de viento -de más de 70 kilómetros por hora- , al tiempo que provocará un brusco descenso térmico , que se hará sentir especialmente a partir del viernes.

Según el ente, el miércoles iniciará con nubosidad que dará paso a chaparrones y tormentas con actividad eléctrica durante la tarde. La mínima será de 19°C y la máxima de 23°C.

Según informó el organismo, la situación meteorológica para este miércoles será complicada . De hecho, ya emitió alerta amarilla y naranja por lluvias, tormentas y viento sobre la mitad del país.

En tanto, Buenos Aires , Santa Fe , San Luis , Córdoba , La Pampa , Chubut , Río Negro , Neuquén , Mendoza , San Juan , La Rioja , Catamarca y Salta están bajo alerta.

El jueves se espera una temperatura mínima de 16°C . A la tarde, la temperatura máxima será de 20°C . El viernes se prevé una mínima de 8°C y máxima de 14°C .

El sábado , en tanto, se estima una mínima de 9°C y una máxima de 14°C , mientras que el domingo la mínima tocará los 7°C y la máxima 16°C .

En simultáneo, el gobierno de la Ciudad compartió una placa en la red social X donde recordó que, hacia la medianoche, el alerta se elevará a naranja. En consecuencia, enumero las siguientes recomendaciones:

El Ejecutivo bonaerense también hizo lo propio: "El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas de variada intensidad para la tarde y noche de este miércoles 6. Estarán acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 80 km/h".

Fuente: La Nación