Una turista murió tras la ruptura de una cuerda de seguridad en una hamaca extrema en China

Una turista murió tras caer al vacío cuando se rompió la cuerda de seguridad de una atracción extrema e impactar contra un acantilado. Aunque la tragedia ocurrió el domingo en el Parque de Aventuras Malyuyan, ubicado en el municipio chino de Huaying, las imágenes del episodio comenzaron a circular recién el martes.

Según medios locales , la víctima -identificada por su apellido, Liu- estaba a punto de participar de una atracción conocida como “hamaca de cascada” . La experiencia consistía en colocar a los visitantes en una estructura montada al borde de un acantilado, frente a una zona de cascadas. Allí, empleados del parque les ajustaban un arnés y los aseguraban mediante cuerdas antes de impulsarlos al vacío.

Una vez lanzada desde la plataforma, la persona quedaba suspendida mientras se balanceaba de un lado a otro, como un péndulo, pero a gran altura . De acuerdo con la prensa china, el columpio estaba instalado a 168 metros y combinaba velocidad, caída libre y una vista panorámica del paisaje montañoso.

Uno de los videos difundidos en redes sociales muestra a Liu junto a dos trabajadores del parque mientras le colocan el equipo de seguridad. La muchacha, que vestía una blusa negra, pantalones cortos, casco y llevaba una bandera sobre la espalda, advirtió segundos antes del lanzamiento que la correa de seguridad no estaba correctamente ajustada.

En la grabación se escucha a la víctima gritar “¡No está bien sujeta!”, según reportó el diario The Paper . Instantes después de cruzar la barandilla de seguridad y quedar suspendida sobre el vacío, se oye una risa nerviosa antes de que la cuerda se corte y la mujer caiga desde gran altura.

Un segundo video muestra el cuerpo de Liu inmóvil y suspendido tras impactar contra las rocas del acantilado . La joven murió mientras era trasladada a un hospital cercano al parque.

En diálogo con el Shangai Observer , un testigo presencial relató: “ Todo sucedió muy rápido. Pude oír el golpe del casco contra las rocas. Fue un estruendo fuerte. El punto de impacto fue una gran roca que sobresalía".

El 4 de mayo, la cuenta oficial del Área Escénica de la Cascada de Malyuyan emitió un aviso de cierre temporal de las instalaciones. En el comunicado señalaron que, “debido a fuerza mayor”, se decidió suspender las operaciones entre el 4 y el 10 de mayo para reforzar las medidas de seguridad, inspeccionar las instalaciones y realizar tareas especiales de mantenimiento.

Dos días después, un funcionario de la Oficina de Cultura, Radio, Televisión y Turismo de Huaying confirmó que el predio turístico permanecería cerrado mientras avanza la investigación y hasta nuevo aviso .

También indicó que se conformó un equipo integrado por representantes del área de cultura y turismo para determinar las causas del accidente. La policía local intervino en el caso.

Un funcionario autorizado del Comité Municipal del Partido de Huaying aseguró el miércoles a periodistas que no existían antecedentes de accidentes similares en el lugar. También señaló que la empresa responsable alcanzó un acuerdo de indemnización con la familia de la víctima .

Fuente: La Nación