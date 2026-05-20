ATENCIÓN AUTOMOVILISTAS: Instalaron un nuevo radar de velocidad a metros de la rotonda de Pinamar

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El nuevo dispositivo ya fue colocado y cuenta con tecnología de última generación para fiscalizar el tránsito durante las 24 horas. Según se informó, el sistema posee iluminación propia, lector automático de patentes y herramientas de inteligencia artificial que permiten detectar infracciones en tiempo real.





El aparato fue colocado esta mañana sobre la Autovía de Ruta 11, en el sentido Ostende Pinamar, a escasos metros de la rotonda de entrada al casco urbano y la velocidad máxima, allí, es de 60 kilómetros por hora.





El radar estará ubicado en uno de los accesos más utilizados del partido de Pinamar y busca reforzar los controles viales en una zona donde diariamente circulan residentes, trabajadores y turistas.





Además de medir la velocidad de circulación, el equipo registra imágenes y datos de los vehículos que transitan por el lugar, permitiendo identificar automáticamente las patentes mediante tecnología digital.