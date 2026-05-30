Así quedó la tabla histórica de campeones de la UEFA Champions League, tras el título de PSG

París Saint Germain (PSG) se consagró campeón de la UEFA Champions League 2025-2026. El equipo dirigido por Luis Enrique derrotó a Arsenal en el Puskas Arena de Budapest, Hungría, y se quedó con el trofeo más importante de Europa a nivel de clubes por segunda vez en la historia, por lo que logró conservar la corona que anheló por tantos años y que obtuvo por primera vez en la pasada temporada.

El partido concluyó 1 a 1 en tiempo reglamentario y luego los parisinos se impusieron por 4 a 3 desde los 12 pasos. Los goles fueron convertidos por el alemán Kai Havertz -A- y el francés Ousmane Dembélé -P-, ganador del último Balón de Oro, quien se retiró con una fuerte molestia muscular a pocos minutos del final... Y a pocas semanas del inicio del Mundial 2026. Más tarde, el equipo galo celebró en los penales. De nuevo, PSG, es el mejor equipo del Viejo Continente.

La mano mágica de Luis Enrique lo hizo otra vez. El entrenador español es tricampeón de la Champions (2014-2015 con Barcelona, y 2023-2024 y 2025-2026 con PSG) y sigue haciendo historia como uno de los mejores estrategas de los últimos tiempos. Cambió por completo a un equipo que parecía estar destinado a mantenerse alejado de la ‘Orejona’, ese trofeo que pone en vilo a cada persona que alguna vez tocó una pelota de fútbol. Y grabó su nombre en las páginas más preciadas de la historia del certamen.

Con él al mando y tras la salida de Kylian Mbappé a Real Madrid hace dos temporadas, PSG se reinventó. “¿Creo que voy a mejorar el siguiente año? Sin ninguna duda", afirmó Luis Enrique en 2024, cuando el delantero francés se fue al Merengue en condición de libre. “El hecho de tener un jugador que se movía por donde él quería, implica que hay situaciones del juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas, sin excepción”, comentó en ese entonces. Y cumplió con creces. Desde entonces, ganó todo lo que se propuso. Y la coronación de este sábado es la frutilla del postre de un camino glorioso que, por capacidades y manejo de grupo, definitivamente merece.

Real Madrid es el máximo ganador del torneo más importante de Europa a nivel de clubes. Lo sigue en esa carrera Milan, con siete coronaciones, y el podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich, con seis vueltas olímpicas cada uno. Barcelona aparece más atrás con cinco, Ajax tiene cuatro, y después hay dos clubes con tres, Manchester United e Inter de Milán.

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Fuente: La Nación