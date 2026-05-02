ARA General Belgrano: relatos en primera persona a 44 años del hundimiento que marcó la Guerra de Malvinas

A 44 años del hundimiento del ARA General Belgrano, uno de los episodios más trágicos de la Guerra de Malvinas vuelve a cobrar fuerza a través de los testimonios de quienes lograron sobrevivir. El ataque ocurrió el 2 de mayo de 1982, cuando el submarino británico HMS Conqueror lanzó torpedos que provocaron el rápido hundimiento del crucero argentino, causando la muerte de 323 tripulantes .

En este contexto, tres sobrevivientes reconstruyen en un video el momento exacto del impacto, cómo fue la evacuación y la supervivencia en el mar. Hugo Alberto Morris Daly, Darío Volonté y Rubén Otero coinciden en describir una escena marcada por explosiones, oscuridad y temperaturas extremas que pusieron al límite la resistencia humana.

Tras abandonar el buque, los marinos quedaron a la deriva en balsas durante más de un día, enfrentando el frío del Atlántico Sur, fuertes vientos y una tormenta que dificultó las tareas de rescate. Muchos de ellos permanecieron entre 24 y 40 horas en embarcaciones precarias hasta ser finalmente auxiliados por unidades argentinas.

El ARA General Belgrano, originalmente construido en Estados Unidos y sobreviviente del ataque a Pearl Harbor, medía 185 metros de eslora y llevaba más de mil tripulantes. Su hundimiento representó casi la mitad de las bajas argentinas en todo el conflicto y se convirtió en un símbolo del costo humano de la guerra.

A más de cuatro décadas, el episodio sigue generando debate . Mientras el gobierno británico, encabezado entonces por Margaret Thatcher, defendió la acción como legítima, sectores argentinos la consideraron un ataque fuera de la zona de exclusión. Con el tiempo, el análisis histórico y jurídico ha mantenido divididas las opiniones sobre si se trató o no de un crimen de guerra. Pero qué opinan los sobrevivientes: ¿fue un crimen de guerra?

Fuente: Clarín