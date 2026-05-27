Ángel Víctor Torres: “No hace falta agredir ni desprestigiar a tu rival para ganar elecciones”

Uno de los ministros clave del gobierno español de Pedro Sánchez pasó por Buenos Aires sin contacto alguno con autoridades de la gestión libertaria. Ángel Víctor Torres , ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, encabezó este martes un homenaje a los desaparecidos españoles durante la última dictadura militar en la sede diplomática española en territorio porteño. Lejos de la política de “memoria completa” pregonada por el Gobierno, Torres –dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)– homenajeó allí “a quienes dieron todo, incluso su vida, por la libertad y la democracia”. Y advirtió en contra de los “cantos de sirena de quienes se han apropiado de la palabra libertad” , en un dardo hacia la oposición del ultraderechista partido español Vox, pero también a sus aliados argentinos.

Antes del acto, y en la misma embajada, Torres afirmó a LA NACION que ambos gobiernos lograron encapsular, luego de aquellos intercambios de insultos y acusaciones, las enormes diferencias ideológicas en beneficio de ambos pueblos. Pero no dejó de remarcar el océano ideológico que separa a Sánchez del presidente Javier Milei , no sólo en lo que hace a lo ocurrido en los años setenta en el país.

“Creemos en el Estado de bienestar, y nos ha funcionado” , aseguró durante la entrevista el funcionario, en defensa de la educación y la salud públicas, en las antípodas del gobierno libertario. También rescató el “ respeto al derecho internacional ”, en velada crítica al presidente de Estados Unidos Donald Trump , principal aliado de Milei.

− ¿Cuáles fueron los objetivos en su visita aquí a Argentina?

−Hay varias razones. La primera es que hace unos meses, cuando estuvimos aquí en un homenaje a los españoles que fueron hechos desaparecer o murieron durante la dictadura de la Junta Militar, había un compromiso de responder a una demanda, que era que sus nombres aparecieran publicados en la política oficial del Estado español. Finalmente, ese compromiso se materializó, se publicaron sus nombres el 24 de marzo pasado y nos comprometimos a hacer actos tanto en España como en Argentina y por eso hacemos un acto que es reconocimiento y homenaje a esos 307 nombres. Celebrando la relación directa que tengo con los canarios, visitamos también colectividades y asociaciones y del mismo modo analizando la ley de Memoria Democrática y cómo están en estos momentos las solicitudes.

−La primicia es que la ley de Memoria Democrática establece la posibilidad de la nacionalidad ya no para los hijos, sino para las terceras generaciones, para los nietos . Argentina acumula casi el 50% de las solicitudes de todo el mundo. Estamos hablando de 2,4 millones de personas y más de un millón han sido en Argentina, la mayoría en Buenos Aires. Una resolución del Ministerio de Justicia del gobierno de España acredita que, de acuerdo a la ley de procedimiento común, todo aquel que haya registrado la solicitud en tiempo y forma, aunque no se le haya trasladado la resolución, tiene el derecho adquirido. Tendrán su derecho al margen de cualquier cambio político o cualquier resolución circunstancial que afecte la ley. Creo que eso es una gran noticia, ¿no?

− ¿Hubo unanimidad para aprobar esa ley de memoria?

−No, no fue aprobada por unanimidad. Hay amenazas desde Vox, que por ejemplo, la llevó al Tribunal Constitucional. La llamada ley de nietos no les gusta, votaron en contra y la recurrieron a ese tribunal, que aún no se ha manifestado. Sin embargo, no se paralizó la aplicación de la ley y creo que es muy importante lanzar el mensaje de tranquilidad a todos los que lo han solicitado, que será una cuestión de más o menos tiempo, pero el derecho lo tienen ya adquirido.

− Aparentemente, se pudo encapsular el vínculo luego de un inicio no tan armónico en las relaciones entre ambos gobiernos, ¿no? Por un lado los presidentes Sánchez y Milei con sus diferencias, y por otro, los países.

−Sí, creo que esto es bueno para todos. Es curioso, ¿no? porque partidos políticos que tienen una mayor sintonía con el presidente de Argentina, están en contra de que los descendientes de los españoles que están en Argentina adquieran la nacionalidad. Es una paradoja absurda, que solamente tiene como respuesta la visión errada de la derecha española.

− ¿Cómo calificaría las relaciones entre los dos países en este momento?

−Son buenas. Ha habido visitas de presidentes de comunidades autónomas como la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no han ayudado a una mejor relación. En cualquier caso, nosotros seguimos tendiendo la mano institucionalmente como procede entre gobiernos de países.

− ¿En el posicionamiento internacional, encuentra algún punto de acuerdo? Milei y Sánchez aparecen en veredas opuestas.

− Desde el gobierno de España lo que defendemos, y ejercemos, es el derecho internacional , los tratados firmados. En el caso del barco MV Hondius, ha sido un asunto de salud con la OMS, a partir de convenios que están establecidos en el marco del derecho internacional y por tanto entendemos que eso debe ser también una norma con todos los gobiernos. Tenemos una política que pone como pilar el Estado de bienestar, y nos ha funcionado . La prueba es que hoy España es la locomotora económica de Europa, se genera más empleo que nunca. Están llegando muchísimas personas a España, atraídas por un país que genera economía. Defendemos la educación pública, la sanidad pública, los derechos de colectivos que han sido marginados durante mucho tiempo y esa es la política que defendemos, una política de reequilibrio social.

− ¿Y cómo le caen las críticas del gobierno argentino a Sánchez? Han caracterizado al socialismo como una enfermedad…

−Creo que no es necesario desprestigiar o agredir al rival para defender tus tesis o ganar elecciones , yo no lo hago. Es verdad que lo sufro en muchas ocasiones, por ejemplo, la política autonómica, pero creo que eso minimiza a quien hace la crítica y creo que es erróneo, ¿no? Indudablemente hay maneras y maneras de gobernar. Nosotros creemos en los derechos sociales . Otros entienden que la política para la recuperación económica debe ser por otras vías. No creemos en la liberalización económica, creemos en la protección de la sanidad , creemos que debe ser universal y pública. Lo mismo la educación . Y en cualquier caso, si respetamos otros modelos políticos, ¿no? Luego es la gente la que tiene que decidir con su voto.

− Con respecto a al acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿prevé alguna mejora en el vínculo bilateral? ¿Habrá más inversiones españolas en Argentina?

−Creo que se ha abierto una puerta y una gran ventana, no exenta también de debate y de mejora, por supuesto. Vengo de una región ultraperiférica en la que es muy importante la importación, pero también la preservación de los productos propios. Se han dado grandes pasos el mejor equilibrio de la economía mundial

− ¿Y puede ser auspicioso el acuerdo?

−Es un acuerdo mejorable, se puedan aportar propuestas que hagan pues que sea una propuesta todavía mejor que la conseguida.

− Hay mucho revuelo en España por el expresidente Rodríguez Zapatero y las denuncias en su contra por presunta corrupción.

−Lo primero es que estamos ante el inicio de una investigación. El principio de presunción de inocencia es un derecho constitucional, la separación de poderes debemos ejercerla. Lo que no puede ser es que estemos en el inicio de una investigación, y haya, como vimos la semana pasada en el Congreso de los Diputados, planteamientos condenatorios. Dejemos al Poder Judicial que camine, y confiado en que el presidente Zapatero pueda demostrar su inocencia. Indudablemente hay un uso que hace la oposición absolutamente desmedido, la judicialización de la política. La oposición exige a los demás lo que luego para sí no mira. En estos momentos hay otros procesos que afectan directamente a la policía patriótica del Partido Popular y a la financiación. Han tenido que ir a declarar como testigos presidentes o ministros del gobierno de España en manos del Partido Popular y ahí nunca hay autocrítica, sino señalamiento permanente al rival político.

− Con Trump en Estados Unidos y gobiernos como el de Milei hay un retroceso del multilateralismo. ¿Es un momento que va que va a pasar o llegó para quedarse?

−Hay un quiebre objetivo. Cuando formas parte de una organización como la OTAN, tienes que ajustarte a lo que tú has firmado. Y no puede ser es que tú pertenezcas a una organización y pretendas atacar a un miembro, como ocurrió, por ejemplo, con Groenlandia, ¿no? Eso no tiene lógica. Lo que hizo el presidente de España fue liderar, lo mismo con lo que ha pasado en Irán, una propuesta de defensa del derecho internacional, de los tratados firmados y de los acuerdos multilaterales. Han venido otros detrás, decían que Pedro Sánchez estaba solo, luego se fueron sumando el canciller alemán, la primera ministra italiana. Hay que defender todo lo que establece las Naciones Unidas y el derecho internacional, al que todos nos hemos acogido.

− ¿Y hace mal el gobierno argentino pegarse tanto con Trump y con el gobierno de Israel?

−Cada uno es dueño de sus decisiones. Indudablemente estamos ante una situación genocida que está afectando a víctimas inocentes y que desde el punto de vista de los derechos humanos absolutamente inaceptable. ¿Qué culpa tienen los niños que están en la franja de Gaza? No estamos hablando de una contienda entre ejércitos. Condenamos el terrorismo de Hamas, pero eso no puede hacer que tú aplaudas lo que ha hecho Netanyahu, son compatibles ambas condenas.

− Estuvo también en Uruguay, un gobierno muy diferente al argentino…

−Bueno, vengo de un territorio, Canarias, donde ha habido siempre una relación fluida entre los líderes políticos de distintas formaciones políticas, quizás porque allí nunca ha habido una mayoría absoluta, tienes que estar obligado a pactar, ¿no? Cuando tú te sientas, por ejemplo, con el presidente del Congreso, con los intendentes de Uruguay y te dicen que todos los acuerdos se toman por unanimidad, por consenso y que hay distintos colores políticos… todo eso está en estos momentos en extinción (se sonríe). Creo que no se puede justificar todo para que desde la oposición se llegue al gobierno. No hace falta agredir para llegar al gobierno . La cercanía que tiene un representante público, que no la tenemos desde el Congreso, no la podemos perder, porque entonces sí es verdad que estamos en una burbuja donde prima el interés partidario frente al interés general y yo eso creo que debe ser castigado. Lo hemos visto en España.

− La Iglesia viene criticando los discursos de odio en redes sociales. ¿Cómo se trabaja en España para reducirlo?

−Hemos sido valientes. El gobierno de España ha aprobado ya proyectos de ley de control de los medios de comunicación porque el derecho a la verdad, a la veracidad, es un derecho constitucional . Yo tengo el derecho, lo dijo un magnífico argentino como el papa Francisco, a que se nos diga la verdad. No se nos puede decir medias verdades. No se puede utilizar la difamación ni la calumnia. Supuestos medios, que no lo son, pero que tienen muchos seguidores, lo que hacen es desinformar. Lo que hacen es justamente crear una meta realidad, como que se vivía en España mejor con Franco, cuando fue una fue una dictadura que involucionó nuestro país. Hay acosadores mediáticos que no son periodistas en España que van al Congreso y al Senado y que acosan a la persona entrevistada, ¿no? Y resulta que el Partido Popular los ha llevado sus mítines. Eso no es periodismo. Eso creo que yo deslegitima y deshonra la noble actividad periodística, en la que yo creo.

− En Argentina la prensa acreditada en Casa Rosada, tiene restricciones…

−El periodista, como también el profesor o el médico, hace lo que hace por amor. No puede haber una buena sociedad sin buenos políticos y tampoco la habría si no hay buenos periodistas. Las redes sociales que desinforman, que “medio informan” o que mienten ante una realidad, son un peligro para la democracia . Y España ha sido valiente al aprobar ese anteproyecto. El problema es que no tenemos una mayoría, porque algunos creen que eso les da rédito. Pues se equivocan, es el pan de hoy y el hambre de mañana. Hoy eres un beneficiario, mañana eres una víctima.

Fuente: La Nación