Allanaron el Hospital Durand: investigan si una paciente le desconectó el respirador a un hombre que murió

El Juzgado Criminal y Correccional N° 44, a cargo de ordenó realizar esta mañana un allanamiento sorpresivo en el Hospital Durand para continuar con la investigación sobre la muerte de Juan Ignacio Sequeiras . Se trata de un jubilado de 67 años que estaba internado por una neumonía bilateral y que falleció sorpresivamente en la terapia intensiva luego de que se activara la alarma del lugar y de que a su lado encontraran a una mujer desconocida, descalza y ajena al sector mirándolo fijo.

Según pudo saber TN, el operativo duró poco más de dos horas y terminó a las 14:05. Se recogieron documentos e imágenes de cámaras de seguridad , que fuentes allegadas a la causa valoraron como “útiles para la investigación”.

Aproximadamente quince minutos antes de la muerte de Juan Ignacio, según le dijo a TN su hijo, Germán Sequeiras, los médicos le habían dado a su hermano un panorama alentador. Por eso, la precipitada muerte y la descripción de cómo la primera enfermera que entró a asistir a su padre encontró la escena —con la extraña parada cerca de la cama, al lado de un tubo de oxígeno— derivó en una causa en la que se investiga un homicidio simple .

La principal sospechosa es la mujer que estaba en la habitación, una paciente psiquiátrica que tiene antecedentes de internaciones y fugas en otros centros de salud. No está establecido aun si ella logró llegar a la terapia intensiva por haber estado hospitalizada en el Durand o si, por el contrario, ingresó desde la calle. En cualquiera de los dos casos debió caminar al menos 150 metros para llegar a la cama de la víctima.

“Hay un hermetismo importante por la seriedad que tiene este caso. Involucra a varios agentes. Por un lado, tenés a una homicida calificada como incompetente mental, pero por otro lado tenés algunas negligencias porque se permitió que una persona así haya estado deambulando por un hospital”, le dijeron TN fuentes cercanas a la investigación.

De acuerdo al testimonio de la familia Sequeiras, minutos después de la muerte, autoridades de la terapia intensiva del hospital le dijeron que se trataba de una persona indigente.

“Cuando nos llamaron para avisarnos que mi papá había muerto, mi hermano, el que lo había ido a visitar, todavía estaba en el hospital. Entonces los jefes de terapia intensiva lo llevaron a una oficina para explicarle la situación. Dijeron que cuando escucharon las sirenas por descompensación, fueron a socorrerlo. La primera que entró a la habitación fue la enfermera; abrió la puerta y encontró a una persona descalza enfrente de la cama , sin emitir sonido. No sabían qué hacía esa persona ahí”, relató Germán a TN.

Según su testimonio, el jefe de terapia intensiva le dijo: “Yo agarré a esta persona, la saqué del brazo y la llevé con la policía mientras el personal de salud empezó a hacer la reanimación”. El intento duró 30 minutos. “Pero no hubo caso”, sentenció Germán.

Ahora se trazan contradicciones entre lo que Germán dice que le explicaron en el Hospital Durand y las declaraciones del personal. “Mi papá estaba en un coma inducido, intubado, con respiración mecánico. Hasta que lo vio mi hermano, 15 minutos antes de que muera, estaba intubado”, subrayó.

Fuentes del ministerio de Salud porteño, por su parte, comunicaron: “El viernes por la mañana, en la terapia del Hospital Durand, se constató el fallecimiento de un paciente extubado en circunstancias que se están analizando. En la misma sala y en el mismo rango horario se verificó el ingreso de una persona ajena al equipo de salud sin que se haya podido constatar relación alguna con el hecho relatado precedentemente “.

Fuente: TN