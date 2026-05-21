Agustín Laje y Ramiro Marra respaldaron las acusaciones del Gordo Dan a Martín Menem

Agustín Laje , dirigente conservador cercano al presidente Javier Milei, y el exlegislador libertario Ramiro Marra respaldaron las acusaciones del tuitero oficialista Daniel Parisini , conocido como Gordo Dan, hacia el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , por una cuenta de X opositora.

“No tenía ninguna intención de meterme en este quilombo, pero cómo molesta constatar que le están mintiendo al Presidente . No solo es inaceptable desde el punto de vista moral, sino también peligroso desde el político. Lejos de proteger al poder, la mentira lo corroe desde adentro”, señaló Laje en su cuenta de X en la noche del miércoles.

Un par de horas después, Marra, que ahora se encuentra afuera de la esfera libertaria pero apoya el proyecto libertario, acotó: “Sí, le mienten. Lo sufrí en carne propia”.

“A veces uno decide callar y guardarse las cosas por el bien y la estabilidad del país, pero tampoco podemos fingir demencia eternamente. La lealtad es con las ideas y con la verdad, no con el diario de Yrigoyen que le arman ”, completó el exlegislador de La Libertad Avanza.

Fue así que replicaron la frase que pronunció Parisini en su streaming libertario Carajo en medio del conflicto entre la tropa digital del asesor presidencial Santiago Caputo (conocidos como los “ celestiales ”) y el sector de Karina Milei, cuyos alfiles son Menem y el armador Sebastián Pareja (llamados “ territoriales ): ”Creo que le mintieron al Presidente".

El conflicto inició el sábado, cuando un posteo con denuncias contra el Gobierno publicado en la cuenta de Instagram @ciberperiodista - que suele difundir material opositor a la gestión de Milei- fue difundido desde una cuenta de esa misma red social atribuida al propio Martín Menem , según consta en las capturas.

Acto seguido, la cuenta fue eliminada y el asesor presidencial reaccionó en sus redes: “Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes” . También mostró un supuesto link de cuentas conectadas que mostraba que el perfil compartía dispositivo con el de Menem.

En su streaming, Parisini sentenció: “Yo estoy convencido de que no es algo fabricado, sino que la cuenta pertenecía a Menem. Creo que le mintieron al Presidente”.

Poco después de buscar retomar la agenda en medio de la polémica por la investigación judicial a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el mandatario buscó contener el martes la interna entre celestiales y territoriales.

En defensa de Menem, Milei habló en el streaming Neura de algo “fabricado” y de un video de su cineasta, Santiago Oria , que lo explicaría. El video aún no se difundió y nadie, en la Casa Rosada, sabía cuándo se publicaría.

Pocas horas después Parisini aseguró que le estaban mintiendo al Presidente y desde ahí no se tendieron puentes entre ambos sectores.

Ya este jueves, Menem negó ser dueño de la cuenta de X @Periodista Rufus . “No solamente es una falsedad absoluta (que es dueño de esa cuenta), sino que vi circulando alguna que otra estupidez que decía que yo tenía un perro, una foto creada con IA con un perro. Es una estupidez absoluta”, sostuvo en diálogo con radio Mitre .

Al ser consultado sobre si le mintió a Milei, el titular de la Cámara baja expresó: “Le pido por favor, no subestime al Presidente, esto es subestimar al Presidente. Si alguien pensara que yo le miento al Presidente, no me hubiese dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados”.

En paralelo, Menem afirmó que el mismo sábado, cuando se desató la polémica en redes, habló con el mandatario y le brindó una explicación. “Le dije, ‘mirá, para mí pasó esto’, se trata de un link de Instagram que envió una de las personas que colabora conmigo . Es un link de una noticia. Algún pícaro por ahí lo copió, lo subió y cualquiera que lo abra le va a aparecer que es de Martín Menem , pero absolutamente nada que ver con esa cuenta”, insistió.

En otro tramo de la entrevista, el titular de la Cámara de Diputados negó estar haciendo juego político propio para llegar a la gobernación de su provincia, La Rioja. “ Yo estoy dejando la vida por el Presidente , no veo a mis hijos, creamos el partido en todo el país, yo solamente me concentro en mi tarea legislativa y en lo que tengo que hacer la semana que viene”, marcó.

Tras ello, habló de su relación con el asesor Caputo. “Absoluta normalidad el cara a cara con Caputo, siempre se generan roces en política, algunos escalan más, otro menos”.

Y criticó las acusaciones públicas que le hacen por no dirimirse puertas adentro: “Cualquier dificultad se arregla en el vestuario, no a cielo abierto . Lo importante es que todos los que estamos dentro después salimos y jugamos y pateamos al arco. Eso esta claro más allá de cualquier diferencia”.

Fuente: La Nación