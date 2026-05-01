Adiós a la vieja bacha de la cocina: el modelo inteligente que es tendencia en 2026

El avance de los electrodomésticos y del mobiliario inteligente es cada vez más importante en los hogares. En ese contexto, la cocina vive una verdadera revolución a partir de la implementación de estas nuevas tecnologías, con tendencias cada vez más marcadas. Una de ellas es la de la bacha smart que llega para reemplazar por completo a la tradicional.

Este clásico espacio que absolutamente todas las casas tienen para el lavado de platos, ollas y utensilios cambió drásticamente en los últimos años. En las diferentes plataformas de comercio electrónico se venden unas increíbles bachas que parecen salidas de una película futurista .

Equipadas con pantalla LED en la que se puede ver la hora y hasta la temperatura del agua, estos artefactos se pueden instalar fácilmente en la cocina y vienen con múltiples accesorios, como dispenser de detergente incorporado, cuatro tipos distintos de salida de agua y hasta limpiavasos.

La tecnología cada vez forma más parte de la cotidianeidad y eso se ve reflejado en los muebles y electrodomésticos que se utilizan en los hogares. La nueva bacha inteligente que promete revolucionar la manera en la que se limpia y organiza la cocina es un claro ejemplo de este fenómeno que se instaló como tendencia en 2026.

Construido íntegramente con acero inoxidable anti bollos, resistente a rayas, golpes y altas temperaturas, este sorprendente lavaplatos destaca por su diseño innovador y avanzada tecnología . Está pensado para convertir a ese ambiente en un espacio moderno y funcional. Cuenta con grifería extraíble con cuatro modos de agua distintos que se pueden activar o desactivar desde una botonera central.

Los tipos de salida de agua incluyen cascada, lluvia, spray y hasta función de limpiavasos. Está equipada con un panel digital compuesto por una pantalla LED que sirve para consultar la hora y la temperatura del agua. Viene con un temporizador integrado que se emplea para establecer el tiempo ideal para cada tarea, lo cual permite ahorrar agua sin sacrificar la limpieza.

La bacha resalta por su diseño extremadamente silencioso a partir de su superficie reforzada con almohadillas de goma, que reducen drásticamente el ruido durante el uso. Además, su tecnología de panal con revestimiento nano antibacteriano es mucho más higiénica, resistente al desgaste y fácil de limpiar con un paño húmedo.

Incluye un novedoso sistema de limpiavasos invertido que elimina los residuos fácilmente con un potente flujo de agua que asegura una limpieza completa y eficiente. También tiene una cortina de agua oculta que libera un chorro suave, perfecto para la limpieza de frutas y verduras.

Sus dimensiones son de 80 centímetros de largo por 46 centímetros de ancho y 21 de profundidad. Se puede adquirir fácilmente en cualquier plataforma de e-commerce y lo mejor de todo es su precio, ya que cuesta lo mismo que un par de zapatillas de marca .

Mantener la bacha de la cocina limpia exige constancia y un método simple. El primer consejo consiste en limpiar a diario con agua tibia y detergente , con una esponja suave para evitar rayones. Luego de cada uso, conviene enjuagar bien y secar con un paño para impedir la formación de manchas de cal y marcas de agua. Este hábito reduce la acumulación de grasa y facilita las limpiezas más profundas.

La segunda recomendación apunta a desinfectar de manera regular . Una mezcla de agua con vinagre blanco es efectiva para eliminar bacterias y neutralizar olores. Se aconseja rociar la superficie, dejar actuar unos minutos y luego enjuagar. Para zonas difíciles, como el desagüe, el uso de un cepillo pequeño permite remover residuos adheridos sin dañar el material.

Por último, es importante evitar la acumulación de suciedad . No se deben dejar restos de comida ni utensilios sucios por largos períodos. Además, colocar un filtro en el desagüe ayuda a retener partículas sólidas y previene obstrucciones.

Fuente: TN