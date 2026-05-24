Adiós a la mampara del baño: 3 nuevas tendencias más elegantes y prácticas para este 2026

El baño dejó de ser solo un lugar funcional y se transformó en uno de los espacios más importantes para renovar la energía de la casa. De cara a 2026, la mampara tradicional quedó en el pasado y surgen ideas innovadoras que buscan ambientes más abiertos, luminosos y relajantes, incluso en baños chicos.

La clave está en combinar bienestar, diseño y practicidad. Las barreras visuales pierden protagonismo y el baño se convierte en un refugio de calma, con detalles que lo acercan a la experiencia de un spa.

Las duchas abiertas o “walk-in showers” son la gran apuesta del año. Al eliminar puertas y perfiles, el espacio se agranda visualmente y se logra un estilo minimalista que es furor entre arquitectos e interioristas.

Este tipo de duchas, cada vez más comunes en casas y hoteles, suman puntos por su accesibilidad, diseño y funcionalidad . Son cómodas para todas las edades y eliminan obstáculos, haciendo que el baño sea más seguro y fácil de limpiar.

Otra tendencia que se impone es el uso de materiales continuos como el microcemento, la piedra natural o los revestimientos sin juntas. Estos materiales no solo aportan un aire moderno y sofisticado, sino que también facilitan la limpieza y requieren menos mantenimiento que las soluciones tradicionales.

La idea es reforzar la sensación de amplitud y sumar texturas que conecten con la naturaleza, logrando un ambiente cálido y relajante.

Para quienes prefieren no eliminar del todo la división en la ducha, los paneles fijos de vidrio sin marcos o los vidrios texturizados son la opción ideal. Permiten mantener cierta intimidad sin cortar el paso de la luz ni romper la armonía visual.

A diferencia de las mamparas clásicas, estos paneles se integran de manera sutil y aportan una estética liviana y actual.

La tendencia se completa con detalles que refuerzan la idea del baño como un espacio de relax: duchas tipo lluvia, iluminación indirecta, tonos neutros y elementos naturales que invitan a desconectarse del mundo.

Los especialistas coinciden: sumar un toque personal con objetos que acompañen el estilo general del ambiente es el secreto para lograr un baño único y armonioso.

Aunque estas nuevas tendencias ganan cada vez más espacio en diseño de interiores, antes de reemplazar una mampara tradicional conviene evaluar algunos aspectos clave para que el cambio sea funcional y duradero .

Uno de los puntos más importantes es la pendiente del piso y el correcto drenaje del agua . En las duchas abiertas, por ejemplo, el suelo debe estar diseñado para dirigir el agua hacia la rejilla sin generar filtraciones ni salpicaduras hacia el resto del baño. También es fundamental elegir materiales antideslizantes que aporten seguridad , sobre todo en hogares con niños o personas mayores.

Otro detalle que los especialistas recomiendan es apostar por una buena ventilación. Al reducir divisiones físicas, el vapor se dispersa con mayor facilidad, por lo que contar con extractor o ventanas ayuda a evitar humedad acumulada y prolonga la vida útil de revestimientos y muebles.

La ventaja de estas propuestas es que pueden adaptarse tanto a baños amplios como pequeños. Con una correcta distribución, iluminación cálida y materiales adecuados, es posible transformar cualquier espacio en un ambiente moderno, práctico y con estética de spa sin necesidad de una reforma integral.

Además de los cambios en duchas y revestimientos, otra de las tendencias fuertes para 2026 tiene que ver con la paleta de colores y los detalles decorativos. Los baños dejan atrás el blanco frío y empiezan a incorporar tonos más cálidos y naturales, como arena, beige, terracota, verde oliva y gris piedra, que generan una sensación mucho más relajante y acogedora.

A esto se suman accesorios con estética artesanal: griferías en acabado mate, espejos con formas orgánicas, lámparas de luz cálida y muebles de madera clara o fibras naturales. El objetivo es que el baño se sienta menos “clínico” y más parecido a un espacio de bienestar dentro de la casa.

Otra tendencia que gana fuerza es la incorporación de plantas resistentes a la humedad, velas aromáticas y pequeños detalles decorativos que aportan personalidad sin recargar el ambiente. Así, el baño deja de ser solo un espacio funcional y pasa a convertirse en uno de los sectores más cuidados y relajantes del hogar.

Aunque las tendencias de baños abiertos y materiales continuos son cada vez más elegidas, hay errores comunes que pueden arruinar el resultado final si no se tienen en cuenta desde el inicio de la obra o la remodelación. Uno de los más frecuentes es subestimar el escurrimiento del agua: sin una pendiente bien diseñada o una rejilla correctamente ubicada, el agua puede expandirse hacia el resto del baño y generar humedad en zonas no deseadas.

Otro punto clave es la elección de materiales. Optar por revestimientos lindos pero resbaladizos puede ser un problema de seguridad, especialmente en hogares con niños o personas mayores. También es importante no sobrecargar el espacio con demasiados elementos decorativos, ya que la estética “spa” se basa en la simplicidad y la sensación de orden.

Por último, los especialistas recomiendan pensar la ventilación desde el diseño inicial y no como un agregado posterior. Un baño sin mampara depende mucho del equilibrio entre humedad, aire y circulación, por lo que una mala planificación puede afectar tanto la durabilidad de los materiales como la comodidad diaria.

Aunque muchas de estas tendencias parecen pensadas para remodelaciones grandes, especialistas en interiorismo aseguran que también pueden adaptarse con cambios simples y accesibles. La clave está en intervenir detalles estratégicos que transformen la percepción visual del espacio sin necesidad de modificar toda la estructura.

Por ejemplo, reemplazar una mampara pesada por un panel fijo más liviano, cambiar la grifería por diseños minimalistas o sumar espejos de gran formato puede generar una sensación inmediata de amplitud. También influye mucho la iluminación: las luces cálidas e indirectas ayudan a crear una atmósfera más relajante y sofisticada.

Otro recurso cada vez más usado es unificar materiales y colores para evitar cortes visuales que achiquen el ambiente. Cuando paredes, piso y accesorios dialogan entre sí, el baño se percibe más ordenado, amplio y armónico.

Los expertos remarcan que el objetivo de estas nuevas tendencias no pasa solo por una cuestión estética. La idea es convertir el baño en un espacio funcional que invite al bienestar diario, con una experiencia visual y sensorial mucho más cercana a la de un spa que a la de un ambiente puramente utilitario.

Fuente: TN