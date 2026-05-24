Pocos lo saben: de qué lado va la escarapela durante la Semana de Mayo

Cada año, entre el 18 y el 25 de mayo , la escarapela argentina reaparece en escuelas, oficinas, actos públicos y reuniones familiares. Este símbolo patrio, identificado por sus colores celeste y blanco , es uno de los emblemas más representativos de la identidad nacional y suele utilizarse especialmente durante las fechas relacionadas con la Revolución de Mayo .

Sin embargo, más allá de su importancia histórica, existe una pregunta común: ¿de qué lado debe colocarse la escarapela? Aunque no existe una obligación legal, la tradición argentina indica que debe usarse en el lado izquierdo del pecho , generalmente sobre la ropa o en la solapa.

La costumbre de llevar la escarapela en el lado izquierdo tiene una explicación principalmente simbólica. Al ubicarse cerca del corazón , representa el amor, el respeto y el compromiso con la patria y sus valores.

Además, esta ubicación permite que el símbolo sea más visible durante saludos, encuentros y actos oficiales, reforzando el sentido de pertenencia y la identidad nacional.

La historia de la escarapela argentina se remonta a los años de la lucha por la independencia. El 13 de febrero de 1812 , el general Manuel Belgrano solicitó al Primer Triunvirato la creación de una insignia que permitiera identificar a las tropas patriotas y diferenciarlas de los ejércitos enemigos.

Cinco días después, el 18 de febrero de 1812 , el gobierno aprobó oficialmente el uso de una escarapela con los colores blanco y celeste , que con el tiempo se convertirían también en los colores de la bandera nacional.

Lo que comenzó como un distintivo militar pronto fue adoptado por la población civil y se transformó en uno de los principales símbolos de unidad y pertenencia de los argentinos.

Aunque puede utilizarse durante todo el año, la escarapela cobra especial protagonismo entre el 18 y el 25 de mayo , período conocido como la Semana de Mayo . Durante esos días se conmemoran los acontecimientos que desembocaron en la creación del Primer Gobierno Patrio el 25 de mayo de 1810.

Por ese motivo, escuelas, organismos públicos y miles de personas eligen lucir la escarapela como una forma de recordar uno de los momentos más importantes de la historia argentina.

Fuente: TN