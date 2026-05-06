Absolvieron a César Soto y Sergio Kaleñuk y el crimen de Paulina Lebbos quedó impune

Los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica decidieron hoy absolver a César Soto (44) , ex pareja y padre de la hija de Paulina Lebbos , por el crimen de la joven estudiante de Comunicación Social asesinada en febrero de 2006. Así, uno de los crímenes más resonantes de la provincia de Tucumán , sigue impune.

El juicio duró 15 audiencias, luego de las cuales los jueces del Tribunal de la Sala III consideraron que no se alcanzó el grado de certeza necesario para condenar a Soto.

El fiscal Carlos Sale había pedido la pena de prisión perpetua, al considerar que este hombre había estrangulado a la joven en su casa el 26 de febrero de 2006.

La hipótesis de "los hijos del poder" fue descartada en esta instancia del proceso luego de que el fiscal desistió de la acusación contra Sergio Kaleñuk , el hijo del ex secretario privado de José Alperovich , Alberto Kaleñuk, al considerar que no existen elementos suficientes para vincularlo con el homicidio o el posterior descarte del cuerpo.

Había llegado imputado como coautor del crimen de Paulina, cuyo papá, Alberto Lebbos , se transformó en una reconocida voz en contra del poder.

Por su parte, Soto declaró ser inocente y delegó su representación en el defensor oficial Roque Araujo, quien durante su alegato calificó la acusación como "carente de sustento técnico y lógico".

Fundó su argumento en la decisión de Sale de no acusar a Kaleñuk y cuestionó: “ ¿Si Soto no tiene vinculación con la política, quién hizo todo esto para encubrir a un sanguchero? ”.

El 26 de febrero de 2006, Paulina (23) fue a bailar con Virginia Mercado, la hermana de ésta, Jimena; y Alejandro Aramayo. La amiga fue la última que reconoce haber visto viva a la víctima: compartieron un remís en la zona del ex Abasto, luego de ir al boliche Gitana, en San Miguel de Tucumán.

Después de eso, Paulina seguiría camino hacia la casa de Soto, pero nunca llegó. Estuvo desaparecida durante 13 días, la buscaron desesperadamente y, finalmente, su cuerpo fue hallado a la vera de la ruta 341, en la zona de Tapia, con graves signos de violencia.

Desde entonces, la causa no halló a ningún responsable de cometer el crimen.

Ya hubo tres juicios, el primero en 2013, en el que condenaron por encubrimiento a Enrique García, Manuel Yapura y Roberto Lencina, comisario y policías de Raco, respectivamente, en 2006. Para la Justicia, fraguaron actas y la testimonial del baqueano que halló el cuerpo. Este juicio fue la punta del ovillo para investigar la trama de encubrimiento.

En 2018 se llevó adelante el segundo juicio, que duró un año y tuvo más de 200 testigos, 32 careos y 38 imputados por falso testimonio. Al menos 12 personas se fueron esposadas de la sala de audiencias por mentir en sus declaraciones.

En ese momento, los jueces Rafael Macorito, Carlos Caramuti y Dante Ibáñez condenaron por encubrimiento a 6 años de cárcel a Eduardo di Lella, ex secretario de Seguridad de la provincia; y a Hugo Sánchez, ex jefe de la Policía de Tucumán. Además, los inhabilitaron por 10 años para ocupar cargos públicos.

Además condenaron a 5 años de prisión, también por encubrimiento, a Nicolás Barrera, ex subjefe de la Fuerza; y a Héctor Brito, ex jefe de la Unidad Regional Norte. Al primero lo inhabilitaron por nueve años para ocupar cargos públicos y al segundo, por ocho.

En tanto, Waldino Rodríguez, ex policía de Raco, recibió una pena de 3 años de cárcel condicional.

En diciembre de 2021 la Justicia de Tucumán condenó a 6 años de prisión al ex fiscal de Instrucción de la II Nominación, Carlos Albaca, por encubrimiento agravado en la investigación del crimen de Paulina.

En marzo empezó éste, el cuarto juicio por el crimen de Paulina, hubo más de 15 audiencias y 40 testigos, y ahora espera por la decisión del tribunal.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín