A un año de la muerte de Juan Ramón Verón, su última novia lo recordó con fotos y emotivas palabras: “Te sigo amando”

Al cumplirse un año de la muerte de Juan Ramón Verón , leyenda indiscutida de Estudiantes de La Plata, su última pareja, Agustina Amaro , lo recordó con un sentido mensaje en su cuenta personal de Instagram. La entrenadora de fútbol, quien acompañó al ídolo pincharrata en sus últimos días de vida , expresó su dolor y afecto a través de una serie de imágenes que retratan la historia compartida que construyeron juntos desde 2021.

“Hoy mi corazón, mi mente y mi alma vuelven en el tiempo, donde pudimos decirnos ese último nos amamos . Y si te sigo amando con lo que me queda, porque la otra parte te la llevaste ”, escribió Amaro en la red social . En su publicación, destacó aspectos de la cotidianidad que compartían, desde las charlas sobre fútbol hasta las visitas a la cancha: “ Extraño los mates, las idas a la cancha y nuestras charlas de fútbol . Sé que estás y ves todo porque a donde vaya estás conmigo ”.

El vínculo entre ambos, signado por una diferencia generacional de 50 años , se consolidó en el entorno del club platense y fue compartido públicamente a través de diversas postales familiares. Amaro, de 30 años, resaltó el impacto de Verón en su desarrollo personal : “Gracias por hacerme una persona más pensante, por amarme y enseñarme a amar tal cual somos . Te amé, te amo y te voy a amar en todas mis vidas”. Además, concluyó su posteo con los hashtags “# hastaquenosvolvamosaencontrar ” y “# amoreterno ”.

Paralelamente, desde la cuenta oficial de X, Estudiantes de La Plata también rindió homenaje a quien fuera un referente histórico del club. “ Un año sin Juan Ramón. Toda la vida con la Bruja . En cada abrazo, en cada gesto, en cada emoción y en cada rincón del club que hiciste enorme, te tenemos presente ”, manifestó la institución. El exjugador, quien murió a los 81 años tras complicaciones por insuficiencia renal, dejó un legado imborrable en el mundo del fútbol argentino por su humildad y compromiso institucional.

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Fuente: La Nación