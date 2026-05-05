A qué hora se esperan tormentas fuertes en Buenos Aires este miércoles 6 de mayo, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 6 de mayo en toda la provincia de Buenos Aires , incluida CABA, con mayor intensidad durante la tarde y la noche .

Según el organismo, “el área será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma localizada” .

Además, advirtió que “es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h” .

En este contexto, durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas , con probabilidades más bajas, pero las condiciones se volverán más inestables con el correr de las horas .

De acuerdo con el pronóstico, las tormentas comenzarían a desarrollarse a partir del mediodía , intensificándose hacia la tarde y la noche, cuando se espera el período más crítico del día.

En cuanto a la temperatura, se espera una mínima de 18°C y una máxima de 24°C , en un día con alta humedad y condiciones variables.

Fuente: TN