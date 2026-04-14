WhatsApp en dos teléfonos: guía paso a paso para usar la misma cuenta en dos celulares distintos de forma simultánea

Conectar un segundo teléfono al mismo WhatsApp es posible . Para muchos usos de WhatsApp , los usuarios requieren tener dos celulares conectados a la misma cuenta. Si bien originalmente no se podía realizar esta operación, hoy en día la empresa permitió esta función que es muy útil, por ejemplo, para pequeñas empresas y la gestión de clientes .

WhatsApp es una plataforma de mensajería instantánea que es muy utilizada por los usuarios del mundo. No solo es aplicada para la comunicación personal de distintos países, sino también por empresas, de cualquier tamaño, para la gestión de clientes, proveedores y colaboradores .

“Ahora, podés usar tu teléfono principal para vincular hasta cuatro dispositivos y usar la misma cuenta de WhatsApp en todos ellos al mismo tiempo. Deberás iniciar sesión en WhatsApp en tu teléfono principal cada 14 días para mantener conectados los dispositivos vinculados a tu cuenta de WhatsApp Business”, explica la empresa en su página web oficial .

Según la empresa, se pueden usar hasta cuatro dispositivos con la misma cuenta y, para hacerlo, hay que seguir estos pasos en el teléfono principal para iniciar sesión en tu computadora, tablet u otro teléfono:

Abrí WhatsApp en tu teléfono principal. Tocá el ícono de los tres puntos verticales (o el ícono de ajustes) en la esquina superior derecha y selecciona Dispositivos vinculados .

Toca el botón Vincular un dispositivo .

Por seguridad, el teléfono te pedirá que verifiques que eres tú:

Se abrirá la cámara de WhatsApp. Hay que apuntarla hacia la pantalla del dispositivo para escanear el código QR que aparece.

Es importante saber que si WhatsApp detecta que intentás vincular un dispositivo desconocido, verás una alerta de confirmación. En caso de no reconocer la vinculación, hay que elegir la opción No vincular .

Fuente: La Nación