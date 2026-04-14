Inter Miami anunció que Mascherano deja de ser el DT “por motivos personales”

En una noticia que tomó por sorpresa a todo el mundo del fútbol, Inter Miami anunció que Javier Mascherano dejará de ser el entrenador del equipo. A través de un comunicado, el club estadounidense informó que “por motivos personales”, el argentino abandonará su cargo en el equipo que tiene como capitán a Lionel Messi.

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Fuente: La Nación