Volvían de un casamiento, se refugiaron en su auto, pero los arrastró la corriente: una pareja fue encontrada muerta tras el temporal en Tucumán

Tras confirmarse la muerte de un niño de 12 años electrocutado durante el temporal que este sábado golpeó a San Miguel de Tucumán, este domingo apareció muerta una pareja que había sido reportada como desaparecida por su familia. Volvían de un casamiento cuando fueron sorprendidos por las fuertes lluvias.

Mariano Robles (28) y Solana Albornoz (32), habían dado señales de vida a sus familias cerca de las 21 del sábado. Le avisaron a sus familiares que se encontraban dentro de su auto Nissan Versa blanco a la espera de que menguara la lluvia.

La pareja había pasado el día en un casamiento y se disponían a regresar a su casa, a donde los esperaba la niñera que quedó al cuidado de sus dos hijos . Pero las horas pasaban y los jóvenes no arribaban, por lo que la mujer decidió contactarse con un familiar.

La familia de Robles y Albornoz realizó la denuncia por su desaparición en la comisaría de Lomas de Tafí del Valle, a la par de que solicitaron ayuda para dar con su paradero en redes sociales.

Finalmente, este domingo por la tarde se encontró el auto en el barrio Nueva Italia a unos 400 metros de la Ruta 9. Las primeras reconstrucciones indicarían que el vehículo fue arrastrado por la corriente hasta caer en un canal de riego.

Según reporta La Gaceta, Robles (28 años) trabajaba en la Caja Popular y Albornoz (32 años) en Casa de Gobierno de Tucumán.

El fuerte temporal de este sábado había provocado anegamientos en varios sectores de la capital tucumana. Según medios locales, se registró un pico máximo de lluvia de casi 300 mm en algunas zonas.

Las autoridades provinciales habían anticipado una alerta amarillo, con previsiones de precipitaciones inferiores a los 55 milímetros. Sin embargo, la intensidad de las lluvia superó ampliamente esos valores y en apenas tres horas se registraron marcas extraordinarias.

Debido a los inconvenientes derivados del mal clima, la banda Tan Biónica tuvo que reprogramar para este domingo la presentación que tenía prevista en el Club Central Córdoba.

El temporal de este sábado no afectó únicamente a San Miguel. Vecinos del área metropolitana y de localidades del interior de la provincia también reportaron anegamientos e inconvenientes en varias zonas. Uno de los sectores más golpeados fue el sur de la provincia , en donde algunas familias tuvieron que ser evacuadas durante la madrugada por la violenta crecida del Río Chirimayo.

El desborde del curso de agua provocó además el descalce de la punta del puente principal en Alpachiri, y dejó la ruta nacional 65 totalmente interrumpida.

En Santa Rosa de Aguilares , hubo vecinos que quedaron atrapados dentro de sus casas debido a la inundación y otros que tuvieron que pedir lanchas y embarcaciones que les permitiesen asistir y evacuar a aquellos que se encontraban aislados.

En tanto, un funcionario municipal sostuvo que La Calera fue una de las zonas más afectadas. Allí, los caminos estuvieron cortados y hubo un desborde Río Medina.

Por otro lado, La Dirección Provincial de Vialidad indicó que el tránsito estuvo bloqueado en la ruta 307 debido al desplazamiento de material u sedimentos que obstruyeron la calzada en varios tramos.

En la localidad de Aguilares , los vecinos reportaron que una fábrica quedó completamente inundada. "El agua lleva las camionetas, lleva todo. Se necesita tractor o algo pesado para entrar", relató una mujer, en diálogo con el medio InfoAguilares .

Fuente: Clarín