“Dale, moco, manotea”: una influencer grabó el saqueó de un camión que volcó en Mendoza cuando transportaba aceite de oliva

El vuelco de un camión que transportaba aceite de oliva desde Chile a Brasil por la Ruta 40 derivó en saqueos y conflictos con la policía de Mendoza. La escena quedó grabada a partir de los videos que compartió una influencer local, que registró el ataque al vehículo y la tensión generada en el momento con las fuerzas policiales.

“Volcó un camión y tenemos que ir a buscar. A ver qué hay. Dale, moco, manotea ”, se escucha decir en el video que subió Julia Grecco , una usuaria de redes sociales con más de 340 mil seguidores, y que generó un fuerte repudio.

El episodio ocurrió el viernes, al rededor de las 16.30, cuando un camión de origen brasileño que trasladaba aceite de oliva proveniente de Chile volcó tras una mala maniobra en la zona de Luján de Cuyo . Según indica el sitio web Mendoza Post , todo sucedió después de que el vehículo intentara esquivar a una camioneta Toyota Hilux.

De acuerdo con los datos que se conocieron después, el conductor trató de evitar el impacto y para eso se desvió hacia la banquina. Sin embargo, en ese intento, chocó con el semirremolque a un Volvo que estaba estacionado y cayó sobre uno de sus laterales.

El cuadro enseguida se transformó en un foco de tensión ya que decenas de personas se acercaron para llevarse la mercadería. Las imágenes quedaron registradas en los videos que grabó la joven, donde se puede ver y escuchar lo que estaba pasando.

Allí se ve también que el panorama se complicó cuando la policía trató de resguardar los productos que viajaban en el camión. Opuestos a esa actitud, los presentes comenzaron a tirar piedras a los agentes policiales y, como resultado, hubo destrozos en varios móviles policiales. Esa situación condujo a un mayor despliegue de la fuerza de seguridad para contener el impulso de los vecinos.

En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales también se aprecia que, de forma irónica, muchos agradecen por los productos que llegaron. "Bueno, gente, la verdad que estamos muy contentos con el aceite", dice un hombre entre risas y simulando responder a una entrevista por mientras camina con las botellas en las manos

Además, se aprecian varias camionetas particulares cargadas con más de diez cajas de aceite sustraídas del semirremolque accidentado.

Si bien el operativo de seguridad fue amplio, hubo quienes lograron su cometido y se llevaron varias botellas. Un día después, los productos en cuestión ya aparecieron a la venta en plataformas como Market Place.

Fuente: Clarín