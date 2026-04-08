Volverán a juzgar al juez que fue a un prostíbulo y luego lo mandó a allanar porque le faltaba plata

En un fallo sin antecedentes, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires anuló la absolución del juez Onildo Osvaldo Stemphelet y ordenó que vuelva a ser juzgado. La decisión reabre una de las causas más escandalosas del fuero penal y coloca otra vez al magistrado al borde de la destitución.

La historia que lo llevó hasta este punto empezó el 13 de mayo de 2009 , cuando Stemphelet fue a un prostíbulo en el barrio Villa Soldati de Bahía Blanca y contrató los servicios de “Gatúbela” .

Tras el encuentro, el juez llamó desde su celular al comisario y denunció que le faltaban $3000 y su billetera. Ordenó un allanamiento desde el mismo lugar sin orden judicial , y el procedimiento terminó con la detención ilegal de la mujer.

El episodio derivó en un proceso de jurado de enjuiciamiento, el mecanismo previsto para destituir a jueces en la provincia. La acusación sostuvo que el comportamiento de Stemphelet era “poco juicioso” y atentaba contra la dignidad y el decoro que se espera de un magistrado.

En agosto de 2023, el tribunal encargado del jury —integrado por legisladores, jueces y abogados— no logró un consenso : hubo empate, con cuatro votos por la destitución y cuatro por la absolución.

Finalmente, Stemphelet fue absuelto y volvió a su juzgado , recuperando además el 100% de sus haberes. Pero la historia no terminó allí.

El procurador Julio Conte Grand apeló la decisión argumentando que el fallo no estaba debidamente fundamentado y que la valoración de los hechos había sido “arbitraria”.

En las últimas horas, la Suprema Corte bonaerense anuló la absolución en un fallo que ya es considerado histórico. Ahora, el proceso vuelve a foja cero y Stemphelet deberá enfrentar un nuevo Jury.

Mientras tanto, Stemphelet presentó su renuncia para jubilarse a fines de 2025, pero el pedido todavía no fue resuelto por el gobernador Axel Kicillof. Desde el 1° de enero de 2026 , ya no ejerce en Bahía Blanca.

Si finalmente es condenado, Stemphelet no podrá acceder a los beneficios del retiro.

Aunque el escándalo en el prostíbulo fue el hecho que dejó al magistrado al borde de su destitución, no era la primera vez que Stemphelet quedaba en el centro de la polémica.

En septiembre de 2025, le otorgó la libertad condicional a Ricardo Rubén Sena , condenado a 12 años de prisión por violar y embarazar a una nena de 12 años en Puan. También había dado salidas a un exfuncionario municipal condenado a 15 años por varios delitos.

Fuente: TN