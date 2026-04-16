Video: salió con un perro al hall del edificio en Palermo y lo revoleó contra el piso

Un hombre de 46 años revoleó al perro de su hijastra contra el piso en el hall de un edificio ubicado en el barrio porteño de Palermo y quedó imputado por el delito de maltrato y crueldad a los animales . Hasta la mañana de este jueves, el agresor continuaba detenido , según pudo saber este diario. La mascota volvió con su dueña.

Fue el martes por la noche que una vecina del inmueble se comunicó con el 911 para dar aviso de que oía quejas de un perro en la entrada del edificio ubicado en la calle Fitz Roy al 2400, informaron las fuentes policiales consultadas por LA NACION .

Cuando personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad se acercó hasta el lugar, se entrevistó con la denunciante, quien informó que mientras estaba en su departamento logró escuchar gemidos y llantos de un perro provenientes del hall del inmueble.

Al chequear una cámara de seguridad interna del edificio, los uniformados y la vecina se encontraron con las imágenes. Pasadas las 22.30 de ese martes, el hombre, identificado como Gonzalo Calderón, descendió de las escaleras detrás de un perro. Cuando lo alcanzó, lo sujetó del lomo, lo suspendió en el aire y lo arrojó con fuerza contra el piso .

Tras revisar ese registro fílmico, los efectivos dieron aviso a la Justicia, que ordenó la detención del implicado imputado por el delito de maltrato y crueldad a los animales.

Al ser consultado por LA NACION , el abogado Marcelo Chumbita, que radicó la denuncia junto a María Verónica -la vecina que llamó a la Policía- informó que el animal maltratado fue entregado a su dueña, la hija de la pareja del agresor. “La mujer dejaba al perro al cuidado del hombre todos los días. Lo mismo hacía el novio de ella con su propio cachorro” , aclaró. De acuerdo a la ley nacional vigente, la Justicia podría impedirle al imputado la tenencia de animales y, a su vez, recaería sobre él una pena de un año de prisión en suspenso .

También en diálogo con la prensa, Verónica contó cómo fue el instante en el que decidió denunciar el hecho: “Vi las imágenes y no podía creer lo que había pasado. Me pareció un espanto. Atiné a agarrar las llaves y subir al quinto piso, donde vive este hombre. Quería confirmar si lamentablemente lo había matado [al perro] o no. No tenía muchas esperanzas de que estuviera bien. Toqué la puerta y [Gonzalo] no me quería abrir. Una hostilidad enorme. Terminé abriendo de golpe y vi al perro temblando. Le dije que lo iba a denunciar y así fue ”.

Relevó además la existencia de otro fragmento de video anterior que es prueba también del maltrato que sufrió el animal: “Había otra parte de la grabación que no se llegó a ver. El perro intenta escaparse, quería irse del lugar. Ahí es cuando este hombre le da una patada. Esas imágenes las tiene únicamente la fiscalía ”.

Por último, respecto de episodios anteriores en los que el ahora detenido haya actuado de manera similar, detalló: “ Yo lo escuché a este perro y otros quejarse varias veces. Escuchaba un ‘salí’ y un ‘correte’ . Cuando vi el video, confirmé efectivamente lo que pasaba. No le tengo miedo a este hombre. La gente que no lo quiere, ni a él ni a la familia. Ya ha habido problemas de convivencia. No han sido muy empáticos".

A partir de septiembre de 2025, la ciudad de Buenos Aires endureció las penas contra el maltrato animal mediante una nueva normativa que incluye arresto, trabajo comunitario y multas de hasta ocho millones de pesos, además de crear un registro público de agresores. La norma complementa la Ley Nacional 14.346, vigente en todo el país, que pena con prisión de 15 días a un año a quien cometa actos de maltrato o crueldad contra animales.

A fines de este marzo , cinco monos fueron rescatados por los integrantes de la sección de Gendarmería Nacional “Agua Blanca” , dependiente del escuadrón policial de Orán, provincia de Salta . El patrullaje se dio en cercanías de Puerto Chalanas, donde los oficiales se toparon con un hombre que los llevaba en una caja envuelta en cinta de embalar. Tras poner a resguardo a los animales, se confirmó la infracción a la persona que los llevaba de manera ilegal, quien infringió la Ley 22.241 de Fauna Silvestre .

“Los animales eran trasladados de manera ilegal, en condiciones completamente inadecuadas, dentro de una caja cerrada, lo que evidencia una clara situación de maltrato y vulneración de sus derechos como seres vivos”, explicó el comunicado oficial del refugio al que fueron derivados los monos.

Fuente: La Nación