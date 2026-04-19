Video: los goles de River vs. Boca por la 15° fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional

Por la fecha 15 del Torneo Apertura , River y Boca se enfrentan en un nuevo superclásico en el Monumental. El primer gol del partido llegó en el final del primer tiempo, tras un penal de Leandro Paredes que puso arriba al xeneize en el marcador.

El partido empezó dividido, con la posesión distribuida entre los dos equipos. Pocas ocasiones, apenas un tiro de Maximiliano Salas tras una media vuelta que se fue afuera cerca del palo derecho de Leandro Brey. Por otro lado, el propio Paredes, con sus pases largos frontales para los delanteros, generó varias ocasiones de peligro que no terminaron en tiros a puerta.

Pero, a los 48 minutos del primer tiempo, ya en el añadido, llegaría la jugada del gol que abrió el marcador. Otro pase largo del capitán para Miguel Merentiel lo dejó de cara al arco para definir. Con un intento de volea, el remate fue tapado por el brazo extendido de Lautaro Rivero . Dario Herrera no marcó en primera instancia, pero, luego del llamado de Héctor Paletta en el VAR, fue a revisarla y determinó que había penal para Boca.

Leandro Paredes fue el encargado, como lo es habitualmente, y la clavó en un ángulo derecho, sin posibilidades para el arquero Santiago Beltrán . Llegó a su cuarto gol desde su vuelta, el tercero de penal. Boca se puso arriba 1-0 justo cuando terminó el primer tiempo.

En la segunda parte del partido, Boca salió mejor y River un poco nervioso, con Rivero regalando la pelota a Merentiel, al que le termina bloqueando el remate Lucas Martínez Quarta . Luego tendría un remate que se iría por arriba de Santiago Ascacibar . Eduardo Coudet intentó acomodar el partido con cambios desde el banco.

River tendría una de Maximiliano Salas, que entró en el primer tiempo por el lesionado Sebastián Driussi, con un cabezazo débil para las manos de Brey. Ya por los 25 minutos, nuevamente Salas de cabeza se perdería una chance clara de gol para empatar, en una pelota que se fue apenas por arriba del travesaño.

El equipo azul y oro, jugando de contra, encontró a Ezequiel Zeballos para irse mano a mano contra el defensor y el arquero. Paso al primero y, tras un amague, intento un remate de zurda que fue tapado bien por Beltrán.

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Fuente: La Nación