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Video: así fue la lesión de Cuti Romero que encendió las alarmas en la selección argentina

Redacción CNM abril 13, 2026

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Cristian “Cuti” Romero sufrió una lesión en su rodilla y espera el parte médico oficial para determinar si puede jugar o no el próximo Mundial, a disputarse dentro de dos meses .

El hecho ocurrió en un partido entre su equipo, Tottenham , y el Sunderland por la 32° fecha de la Premier League , cuando el delantero Brian Brobbey empujó al cordobés y este chocó contra su arquero provocando un mal movimiento en su pierna.

Con su cabeza, de manera involuntaria, el arquero chocó la rodilla del defensor , quien quedó tendido en el piso, entre lágrimas, bajando un mensaje de preocupación extrema acerca de su condición física.

A falta de dos meses para la competencia, el exjugador de Belgrano de Córdoba aguarda el diagnóstico oficial de su lesión para saber si le dan los tiempos para recuperarse y ponerse a disposición de Lionel Scaloni o, en el caso contrario, quedarse afuera de la cita mundialista y generarle un dolor de cabeza al entrenador, quien se quedaría sin su referente en la defensa.

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Fuente: La Nación


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