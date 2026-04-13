La muerte de Ángel Nicolás López en Comodoro Rivadavia: qué reveló la autopsia

Ángel Nicolás López , el nene de cuatro años que vivía en Comodoro Rivadavia , sufrió una muerte cerebral vinculable a una “ hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado asociado a herniación de las amígdalas cerebelosas vinculable a hemorragia subaracnoidea ”. Además, la historia clínica reveló que el menor había tenido un golpe previo.

Así dice la conclusión final de la autopsia a la que accedió Clarín. El cerebro de Ángel atravesó un proceso progresivo que acabó con todas sus funciones vitales.

La fiscalía confirmó el viernes que el niño presentaba múltiples "lesiones intracraneales" que se "corresponden a días anteriores a la fecha de la muerte del niño de cuatro años".

"Los golpes, como máximo, serían de diez días atrás ", explicaron.

Mariela Altamirano (28) y su pareja, Maicol González, quedaron detenidos y son investigados por presunto "homicidio agravado ". El pedido de detención fue autorizado por el juez penal de turno y en las próximas 24 a 48 horas se fijará la audiencia de control de detención.

La beba de seis meses de la mujer quedó a resguardo de una familiar de Mariela y fue trasladada a Córdoba.

Para entender qué ocurrió en su cuerpo antes de morir, dos especialistas explican este tipo de lesiones cerebrales.

Para el neurólogo Alejandro Andersson, el informe describe “la cadena fisiológica final que llevó a la muerte de Ángel”.

Según detalla, todo comenzó con un sangrado en el espacio que rodea el cerebro. “Ese sangrado desencadenó un edema cerebral difuso generalizado lo que implica una hinchazón importante de todo el cerebro. Cuando te aumenta el volumen del cerebro dentro del cráneo, que es una caja rígida, aumenta la presión dentro de la cabeza”, indica.

Esa presión no solo daña el tejido cerebral, sino que compromete la circulación sanguínea. “Se comprimen los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro”. Y esto agrava más el cuadro.

“Esas lesiones difusas pueden generar una respuesta inflamatoria cerebral que se llama edema”, aclara también el neurocirujano Leandro Carballo.

“Ocurre una herniación hacia abajo de las amígdalas cerebelosas. Esto hace que comprima el tronco cerebral, que es la estructura que controla todas las funciones vitales como la respiración y la presión arterial”, señala Andersson.

Según agrega Carballo, si la hipertensión endocraneana es muy severa "genera un descenso de las amígdalas cerebelosas y producen lo que es el paro cardíaco y el paro respiratorio porque comprimen el bulbo”.

El especialista explica que se trata de una secuencia típica en traumatismos graves : un trauma, el sangrado, la inflamación, el aumento de presión y, por último, el paro cardiorrespiratorio.

Sin embargo, Andersson aclara que la autopsia dice cómo murió Ángel, pero resta saber cómo empezó la hemorragia .

“La hemorragia subaracnoidea en un nene de cuatro años puede tener muchísimas causas: hay espontáneas porque se rompió un aneurisma, una malformación vascular o hay un trastorno de la coagulación y están las traumáticas, por ejemplo, un golpe directo, una caída”, sostiene.

Y agrega: “Obviamente que está descrito también en la medicina lo que se llama el abuso traumático de la cabeza por sacudimiento, que puede provocar hemorragia y edema cerebral difuso sin dejar ninguna marca externa”.

Andersson dice que ahora hay que determinar cuál fue el origen de la muerte del menor. Para ello, es necesario más estudios histopatológicos y periciales.

“El trauma del cráneo no es una lesión estática, sino dinámica, que va progresando con el transcurso de los días”, advierte Carballo.

Según el informe de los médicos de la ambulancia que ingresaron a Ángel Nicolás López al hospital de Comodoro Rivadavia, el nene tuvo un golpe previo al paro cardiorrespiratorio por el que lo estaban trasladando.

Frente a estas pruebas, la mamá biológica, Mariela Altamirano, a quien la Justicia le había restituido la tenencia, y su pareja, Maicol González, quedaron detenidos este domingo por la noche.

“ Paciente traído en ambulancia del 107 por paro cardiorrespiratorio, refieren que hubo un antecedente de traumatismo previo ”, señala la historia clínica.

Es decir, que existió un golpe antes de la descompensación, un dato que encaja con la secuencia que describen los médicos.

Además, el documento dice que Ángel llegó en un estado crítico : "Se recibe al paciente en mal estado general, estado crítico, inconsciente, palidez generalizada, no responde a estímulos y se continúa con ventilación presión positiva, se constatan pulsos (signos vitales)".

Enseguida, la médica a cargo entubó a Ángel y le colocó una sonda nasogástrica, como consta en el informe. Su estado era muy delicado: tenía la presión arterial alta y la glucosa en sangre elevada. El nene quedó internado en terapia intensiva y a las pocas horas murió.

Los estudios restantes y las pericias tendrán que determinar si ese traumatismo previo fue el puntapié inicial de la cadena de lesiones que terminó con la vida de Ángel.

Luis López, el padre del nene, y su pareja, Lorena Andrade, acusaron directamente a Mariela Altamirano, la mamá del chiquito.

Ángel estaba con ella el domingo de Pascuas a la noche cuando, según el relato de la mujer, su marido se dio cuenta de que no respiraba y lo llevaron al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde lo internaron en terapia intensiva y murió después de la medianoche. " Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué ", se defendió la mujer.

El juez Pablo José Pérez resolvió darle la tenencia a Altamirano y el nene estaba en un proceso de revinculación con su mamá. Testigos afirman que Mariela Altamirano comenzó a pedir la tenencia del nene cuando el papá biológico le embargó el 15% del sueldo por la cuota de alimentos.

Comodoro Rivadavia. Enviada especial.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín