Video: así detuvieron a tres ladrones con antecedentes que habían entrado a robar en una casa de Tigre

Una banda de tres delincuentes fue detenida apenas horas después de haber asaltado una casa en el partido bonaerense de Tigre . Cada uno de los sospechoso fue arrestado en distintas localidades del conurbano bonaerense.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el robo, bajo la modalidad “escruche” , ocurrió este jueves en una propiedad ubicada en la calle Madero . Allí, el dueño -un hombre de 37 años- constató al regresar a su domicilio que desconocidos habían violentado la reja de la puerta balcón para ingresar y sustraerle dinero y otras pertenencias.

Tras la denuncia, el Personal del Comando de Patrulla Tigre intervino y solicitó la presencia de peritos en el lugar.

Casi de inmediato, la Policía inició tareas de campo, trabajo encubierto y análisis de material fílmico municipal y privado, permitiendo identificar a los presuntos autores y el vehículo involucrado: un Ford Focus de color azul .

Poco tiempo después, en el partido de Malvinas Argentinas , se interceptó el auto detuvieron a Brian Aran Acuña , un hombre de 33 años. Le incautaron el vehículo, prendas de vestir, herramientas como un corta candados y un criquet, entre otras, además de distintos elementos de interés para la causa.

A partir de la detención, se allanaron de urgencia cuatro domicilios en José C. Paz y Moreno , donde se logró la detención de Claudio Gabriel Spinosa , de 30 años y Marcelo Javier Machuca , de 36. Se incautaron dinero, ropas presuntamente usadas en el robo, herramientas de fuerza, electrodomésticos y otro vehículo.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, Acuña posee antecedentes por amenazas, en una causa del 31 de octubre de 2023 que tramita en la UFI Nº 20 Malvinas, otra por hurto del 13 de marzo de 2024 en la UFI Nº 2 Ituzaingó, y robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda, cometido 10 de enero de 2011.

Machuca cuenta con antecedentes por robo calificado, del 29 de enero de 2010 en UFI Nº19 San Martín, tentativa de robo, cometido el 28 de abril de 2017 y co una causa abierta en la UFI de Flagrancia San Isidro y robo agravado cometido el 13 de diciembre de 2017, en una investigación a cargo de la UFIJ de Quilmes.

Machuca recuperó la libertad el 17 de agosto de 2021, aunque nuevamente fue imputado por robo agravado y robo con arma el 7 de marzo de 2022 en UFI Nº23 de Malvinas Argentinas. Pese a eso, recuperó la libertad el 16 de enero de 2026 y ahora volvió a caer.

Spinosa fue registrado por robo agravado y robo agravado en poblado y en banda el 1 de diciembre de 2015, en la UFIJ Nº10 de Mercedes y robo agravado el 5 de septiembre de 2017, en la UFI Nº 18 Malvinas Argentinas. Había recuperado la libertad el 14 de julio de 2021.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Rincón del Milberg y la UFI de Tigre Centro , a cargo del fiscla Sebastián Fitipaldi. Según las fuentes consultadas por Infobae, la investigación permitió identificar rápidamente a los responsables del robo y proceder a su detención, además de recuperar parte de los bienes sustraídos y herramientas utilizadas en el hecho.

Fuente: Infobae