Victoria Villarruel y Lilia Lemoine protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales

La vicepresidenta Victoria Villarruel criticó en duros términos a la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine luego de que la legisladora asegurara que debía haber sido “leal y humilde” y quedarse “callada por cuatro años” mientras ejercía la dupla presidencial con Javier Milei . La titular del Senado dijo que Lemoine “ escupe huevadas ” y sostuvo que no está calificada para ocupar una banca en la Cámara de Diputados.

El conflicto comenzó cuando un usuario compartió una imagen de la boleta de LLA , con la fórmula integrada por Milei y Villarruel , y planteó: “si usted [Villarruel] no forma parte del rumbo del gobierno, debe dejar su cargo” . En el mismo mensaje, sostuvo que “los cargos públicos deberían responder a las ideas y al proyecto político que la ciudadanía votó”.

A partir de esa publicación, Lemoine se sumó al cuestionamiento. “Se la votó para ser vicepresidente de Javier Milei. Solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse 4 años. No pudo” , escribió. En la misma publicación, agregó: “La domina el vicio del poder. Se creyó en la cima... pero ahora siempre será fondo de olla de algún partido opositor” .

La respuesta generó nuevas reacciones dentro de la misma red social. Una usuaria cuestionó el planteo de la diputada y esgrimió: “¿No le parece un exceso pedirle a una Vicepresidente silencio por cuatro años?” . Además, consideró que esa postura implicaría “una falta de respeto a las instituciones” y defendió el rol activo de Villarruel al señalar que las diferencias forman parte de la dinámica democrática.

En ese contexto, la vicepresidenta decidió intervenir y respondió el mensaje de la usuaria que la defendió. “Gracias Laura por la defensa”, escribió, antes de dirigir sus críticas a Lemoine. “La desubicación de esta señora es equiparable a su falta de condiciones para representar el rol para el que fue votada dentro de una lista sábana” , expresó.

Villarruel también cuestionó el tono de las declaraciones de la diputada y afirmó: “Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias” .

Luego del intercambio inicial, la vicepresidenta volvió a responder en la misma red social a otro mensaje que cuestionó su rol dentro del Gobierno y señaló que ella no representa lo que eligieron los votantes de la lista de La Libertad Avanza. “No me queda claro lo que votaron cuando eligieron a (Leila) Gianni, (Andrés ”Nene") Vera o (Sebastián) Pareja. Pero esa es una discusión que deben tener uds, mientras tanto desempeño mi cargo con honestidad hasta el 10/12/27”, escribió.

Por su parte, Lemoine también retomó la polémica a partir de una publicación que difundía el cruce que habían tenido. “Está desesperada por figurar la domadora de bombillas que tardó 2 años en responder?”, señaló la diputada. En ese mismo mensaje, sumó nuevas críticas: “Las encuestas REALES deben haber sido lapidarias... para salir a ver si la cosplayer la levanta. Pues creo que voy a dejar de nombrarla” .

Pero este no había sido el primer cruce entre Villaruel y Lemoine. Hace casi una semana, el jueves 9 de abril, LA NACION informó que, en un nuevo cruce interno entre libertarios, la vicepresidenta Victoria Villarruel respondió de forma irónica a un video en el que Lemoine hablaba sobre una supuesta alianza suya con Juan Grabois para introducir el “nazismo católico” en el Gobierno. “ Qué interesante, cuéntame más ”, decía la imagen que publicó la titular del Senado y que suele utilizarse en redes con sarcasmo cuando alguien postula una teoría ilógica.

De invitada en un programa de streaming , la legisladora anticipó que se venía un “Lilia moment ” y dijo: “Hay un movimiento internacionalista que sirve a los intereses soviéticos , que es el nazionalismo “.

Las dos libertarias tuvieron una serie de encuentros y cruces. Incluso de manera previa, a mediados de 2025, Villarruel presentó una denuncia judicial contra la diputada y un grupo de propagandistas del Gobierno . La presentación incluye acusaciones por amenazas, instigación a cometer delitos y atentado contra el orden público.

Fuente: La Nación